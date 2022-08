Pittura fresca per WOMEN-Art in Times of Chaos, de-Pury porta in asta 16 lotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia per «WOMEN- Art in Times of Chaos», l'asta del veterano del mercato dell'arte Simon de Pury che si terrà il prossimo 25 agosto. I 16 lotti in vendita che alimenteranno il nuovo format lanciato i primi giorni di luglio sono presenti sul sito de-pury.

La caratteristica principale dell'incanto è l’offerta di opere di artiste contemporanee create negli ultimi due anni e mezzo, ovvero lavori cosiddetti wet paint, e per la prima volta saranno gli artisti stessi e le gallerie che li rappresentano a ricevere i proventi. Il 100% dell’hammer price andrà all’artista e alla galleria che lo rappresenta, mentre il 3% (del prezzo di aggiudicazione) sarà dedotto dal buyer's premium e versato a “UN Women”, l’organizzazione delle Nazioni Unite, la più grande organizzazione per le donne che realizza programmi, politiche per sostenere i diritti umani.



Le artiste di Almine Rech

Poche gallerie hanno aderito all'iniziativa e, in particolare, dei 16 lotti che saranno battuti nove sono di artiste rappresentate dalla galleria Almine Rech (Parigi, Brussels, New York, Shanghai). Quello con la stima più elevata (100-130mila dollari) è «In Full Bloom», 2022 di Phyllis Stephens. Nata nel 1955, l'artista rappresenta la quinta generazione di trapuntatrici, vive e lavora ad Atlanta, in Georgia ed è considerata da più di trent'anni una maestra delle trapunte che narrano storie afroamericane.

«Pieno di vuoto», 2020 di Minjung Kim, mixed media on mulberry Hanji pape. Stima 80-120.000 dollari

Il lotto numero 9 è di Minjung Kim, nata in Corea del Sud ma attiva in Italia, è nota per le sue opere a strati di inchiostro traslucido. Per i suoi dipinti utilizza spesso la tradizionale carta coreana Hanji e anche l'opera «Pieno di vuoto», 2020 (stima 80-120.000 dollari) è una tecnica mista su carta Hanji di gelso (140 x 200 cm).

Tra le proposte, la star del momento Genieve Figgis, l’artista irlandese che ha avuto una rapida ascesa nel mondo dell'arte e i collezionisti sono disposti a pagare fino a sei cifre per avere le sue opere. In una delle sue mostre più recenti presso la sede newyorkese di Almine Rech, i prezzi variavano da 50.000 a 175.000 dollari e ha registrato il tutto esaurito, mentre il dipinto del 2019 «Wedding Party» è stato venduto per oltre 500.000 dollari da Phillips Hong Kong lo scorso dicembre, circa cinque volte la sua stima massima. In asta viene proposta l'opera «Dreaming of Spring with Birds», un acrilico su tela realizzato nel 2022 (150 x 150 cm) con una stima compresa tra 70mila e 100mila dollari.

«Feelings For You», 2022 di Chole Wise, oil paint on linen. Stima 50-70.000 dollari

Altra star del momento Chloe Wise, in passato ha esposto nei templi sacri di gallerie come Blum & Poe, Gagosian e Zwirner, ora fa parte della scuderia di Almine Rech, che la considera l'artista più contemporanea che c'è. La sua pratica abbraccia diversi media, tra cui pittura, scultura, video e installazione, ma ha un interesse per la storia della ritrattistica. In asta viene infatti proposto un ritratto «Feelings For You», 2022, un olio su lino (90x120) la cui stima oscilla tra 50-70.000 dollari. Stime più contenute (25-30.000 dollari) per «Undone», 2022 di Alexis McGrigg altra artista proposta da Almine Rech, che esplora i temi della blackness, dello spazio, della spiritualità, dell’identità e della coscienza collettiva. Per le sue opere utilizza la pittura, il disegno, il transmediale e l’installazione per esplorare la molteplicità della blackness attraverso l’astrazione figurativa e le narrazioni concettuali. Integra nella sua pratica la poesia, il suono e la performance come principali fattori di influenza nella sua ricerca.