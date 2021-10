Più del 50% dei falsi sequestrati dalle dogane Ue viene da acquisti online

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’e-commerce come “autostrada” per i produttori e distributori di prodotti falsi e contraffatti. Il 56 % dei sequestri doganali effettuati alle frontiere della Ue riguarda il commercio elettronico. Un trend che analisti ed operatori del Made in Italy avevano già fatto notare, ma che anche l’Agenzia europea per la tutela della proprietà intellettuale (Euipo) mette ora nero su bianco con il nuovo studio Eiuipo-Ocse, pubblicato ieri, dal titolo «Misuse of e-commerce for trade in counterfeits».

Analizzando i dati dei sequestri doganali di prodotti alle frontiere esterne dell'Unione europea tra il 2017 e il 2019 (dati quindi pre-covid che l’aumento esponenziale delle vendite elettroniche con della pandemia può solo aver aggravato) emerge che la maggior parte del commercio online a livello mondiale avviene in modalità business to business (da impresa a impresa), ossia l’82 % del valore totale, mentre il restante 18% (dato 2019) avviene nella modalità business to consumer (da impresa a consumatore).

Il 56 % dei sequestri doganali effettuati alle frontiere dell'UE riguarda il commercio elettronico. Vengono inoltre analizzati i paesi di provenienza e le modalità di trasporto dei prodotti contraffatti, con i servizi di consegna dei colli che dominano tutti i blocchi doganali alle frontiere della Ue. La Cina è al primo posto con oltre il 75 % di sequestri di prodotti contraffatti, seguita da Hong Kong al 5,7 %, dalla Turchia (5,6 %) e da Singapore (3,3 per cento). La Cina è il paese di provenienza dominante anche quando si valuta il valore dei prodotti contraffatti acquistati online, con una quota del 68 per cento.

I sequestri totali di falsi legati al commercio elettronico includono un’ampia gamma di prodotti, in primis calzature (33,7% delle detenzioni totali), abbigliamento (17,3%), profumi e cosmetici (9,6%), articoli in pelle (8,7%), apparecchiature elettriche macchinari e attrezzature (6,5%), giocattoli (5,5%) e orologi (5,2 per cento).

Se però si prende la classifica dei prodotti contraffatti ordinata per la quota di fermi relativi all’acquisto online, si vede che più di 7 prodotti su 10 tra quelli sequestrati, nei comparti profumeria e cosmetici, prodotti farmaceutici e occhialeria, sono acquisti online.

Cresce (ancora) il problema dei “piccoli colli”

Era già un fenomeno in crescita. E cresce ancora con l’esplosione degli acquisti online da parte dei piccoli consumatori. Il boom del commercio mediante piccoli colli fornisce alle imprese un mezzo per spedire direttamente ai consumatori (solo nel quinquennio 2015-2019 il traffico di colli è aumentato di oltre il 70 %, raggiungendo i 21,3 miliardi di pezzi a livello mondiale nel 2019) ma anche un canale di distribuzione privilegiato per i falsari e le reti di commercio illecito. Perchè queste spedizioni di piccola entità riducono le potenziali perdite associate ai sequestri. Mentre i prodotti contraffatti spediti in navi container dominano chiaramente in termini di valore, l’itinerario di vendita dei piccoli colli è in crescita ed è il più elevato in termini di numero di sequestri. Se si considerano i sequestri effettuati dalle autorità doganali relativi al commercio elettronico, oltre il 90 % dei prodotti viene spedito nella Ue ricorrendo a piccoli colli.