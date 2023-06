Più per aperitivo che a cena: ecco come cambia il modo di bere il vino

Ascolta la versione audio dell'articolo

In quindici anni il consumo di vino è stato anticipato: sempre meno a cena, a tavola, e sempre di più all'aperitivo. Una “traslazione” che ha consentito all'Italia di mantenere intatti i consumi, ha avvicinato almeno in parte i giovani e ha beneficiato di un forte traino da parte della componente femminile. In fatto di consumi enologici la parità di genere è un dato acquisito.

È quanto emerge dall'elaborazione effettuata dall’Osservatorio dell'Unione italiana vini dell’aggiornamento Istat sui consumatori di alcolici.

Negli ultimi 15 anni in Italia è aumentato del 35% (+4,4 milioni) il numero di consumatori saltuari di vino mentre sono parallelamente diminuiti (-22%) gli acquisti quotidiani. I consumatori italiani di vino sono oggi 29,4 milioni (il 55% della popolazione).

Un numero che resta ancora superiore rispetto a quelli di birra (27,4 milioni) nonostante la forte crescita, dal 2008 a oggi di questi ultimi, cresciuti sia tra i consumatori quotidiani (+19%) che tra quelli occasionali (+30%). Nella scelta del vino negli anni sta emergendo il forte traino della componente femminile (+12% contro -2% dei maschi). Componente che sta guidando l'affermarsi di un approccio alla bevanda alcolica “nazionale” molto diverso rispetto al passato.

In forte accelerazione, come accennato, il segmento degli aperitivi alcolici – dove anche il vino con i cocktail gioca un ruolo importante – che oggi conta quasi 22 milioni di adepti (+41% negli ultimi 15 anni) grazie in particolare al boom al femminile dei consumi fuori casa (+79%) e ormai appannaggio non più solo dei giovani della gen Z (fino a 26 anni) e millennials (27-42 anni). In forte ascesa anche la fascia dei 45-54enni.

I dati dell'Osservatorio Uiv consentono di tratteggiare anche una mappa regionale dei consumi che vede Lombardia (16,7% l'incidenza sul totale Italia), Lazio (9,8%), Campania, Veneto ed Emilia-Romagna come le principali regioni italiane per numero di consumatori di vino. Una classifica che cambia se si guarda all'incidenza degli user sul totale della popolazione per regione: al primo posto balza Emilia-Romagna (il 62% consuma vino), seguita dalla Valle d'Aosta (61%) e – a pari merito – Veneto, Umbria e Toscana al 60% su una media nazionale che arriva al 55% (29,4 milioni di consumatori).