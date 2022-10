«Più attenzione alle Telco Il 65% dei bimbi a scuola si forma per lavori che non esisteranno più»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il 65% dei bambini che entrano oggi nella scuola primaria si formeranno per lavori che non esisteranno più quando avranno terminato la loro istruzione formale. Il mondo cambia velocemente e bisogna essere preparati, creare oggi le competenze necessarie per il domani». Parola di Andrea Missori, responsabile area Sud Est Mediterraneo ed Eurasia di Ericsson e amministratore delegato di Ericsson in Italia, una carriera interna fino a scalare i vertici della multinazionale svedese. In quest’ottica, si inquadra la nuova edizione del progetto Digital Lab che parte da tre istituti secondari romani: il Volterra, il Ferrari e il Federico Caffè e ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi alle materie Stem. Il capitolo competenze digitali si innesta in un momento molto particolare per lo sviluppo della digitalizzazione, tra messa a terra del Pnrr e attese sull’impatto del 5G, tecnologia, dice l’ad, ancora «indietro» in Italia ed Europa. Missori, che è anche vicepresidente di Asstel, associazione di filiera delle tlc, al nuovo Governo chiede «attenzione» per un settore gravato dai costi dell’energia, dall’esborso per le frequenze 5G, da un’inadeguata remunerazione da parte degli Ott (Over the top tipo Google e Facebook) e da prezzi delle tlc che continuano a scendere.

Su quali figure professionali occorre investire adesso per ritrovarsele domani?

Saranno fondamentali lo sviluppatore di codici, il data analyst, il project manager, gli esperti di cloud, machine learning e artificial intelligence. Dal mio punto di vista uno degli aspetti su cui investire è la capacità di gestire il cambiamento, come ci ha insegnato anche il Covid. Eravamo preparati? Nessuno lo era, sono stati più bravi quelli che più velocemente si sono adattati.

Con la messa a terra del Pnrr ci sarà la spinta giusta anche sul piano delle competenze necessarie?

Il Pnrr non è stato particolarmente focalizzato sull’infrastruttura mobile mentre il principale capitolo su cui gli operatori si stanno spendendo è quello della fibra. Certamente, nell’ambito del Pnrr, c’è il piano sullo sviluppo del 5G e noi cercheremo di supportare le telco. Per ora l’Europa e l’Italia sono indietro sul 5G e sul 5G stand alone (tecnologia basata esclusivamente su rete 5G autonoma, che non si appoggia quindi sulla rete 4G, ndr) rispetto a Stati Uniti ed Asia. In Italia la prima rete 5G stand alone è stata realizzata nel mondo del Fwa (tecnologia mista radio e fibra, ndr). Gli operatori mobili al momento hanno scelto i loro partner per realizzare la rete, stiamo lavorando con loro.