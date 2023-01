«Più attrattività con lo sviluppo di infrastrutture»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qual è il suo modello di sanità?

È basato sulle evidenze scientifiche. Una sanità d’avanguardia che vuole realizzare in Lombardia una moderna medicina delle 5P (predittiva, preventiva, precisa, personalizzata, partecipativa), attraverso la messa a terra dei fondi del Pnrr per la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità, la digitalizzazione, l’uso sempre più ampio della telemedicina, dei big data sanitari e dell’intelligenza artificiale, la riorganizzazione delle cure primarie, la convergenza dell’ambito sanitario, socio sanitario e assistenziale, la messa in rete di tutti i soggetti che compongono il sistema lombardo. Una sanità equa e accessibile a tutti, indipendentemente dal reddito, che offre cure in tempi rapidi e fa della prevenzione uno strumento centrale. Una sanità di prossimità che rafforza l’assistenza domiciliare, che crede nella ricerca e nell'innovazione, anche attraverso lo sviluppo di parchi tecnologici come il Mind. Una sanità, infine, con una forte Governance da parte di Regione Lombardia, per far prevalere l’interesse generale e superare inefficienze e rendite di posizione.

Cosa ne pensa dell’autonomia regionale?

L’autonomia è per i lombardi un traguardo da raggiungere. Ovviamente nella cornice costituzionale, definendo e garantendo i livelli essenziali di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Credo che un settore in cui l’autonomia potrà dare i maggiori benefici è quello infrastrutturale. Si deve però tenere conto che il Nord Italia rappresenta un’unità economica che ha una sua omogeneità. Si deve avviare una maggiore collaborazione tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Quali aiuti dare al mondo produttivo?