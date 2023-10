Più autonomia, spazio e comfort per Hyundai Kona EV

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nata per essere green: la nuova generazione di Kona è declinata in versioni ibride e in una 100%. Rappresenta la punta di diamante della gamma e l’abbiamo provata sulla Costiera amalfitana. Le dimensioni sono aumentate: lunga 4.355 mm (+150 mm), larga 1.825 mm (+25 mm), alta 1.575 mm (+5 mm) e con un passo di 2.660 mm (+60 mm), il tutto per dare più comfort a bordo ma anche più spazio, come il bagagliaio che raggiunge i 466 litri (sono 1.300 litri abbassando gli schienali dei divanetti posteriore più 27 litri nel vano anteriore.

Il carattere stilistico da Bev è ben evidente con alcuni dettagli, come l’anteriore senza la presa d’aria del radiatore e le linee che sono state studiate per dare robustezza la veicolo e migliorare il coefficiente aerodinamico (0,27). Scelta pratica ma non estetica è quella di posizionare lo sportellino per la ricarica in posizione molto visibile nella zona anteriore della vettura rendendo asimmetrico il paraurti.

A bordo sono state introdotte numerose novità, a partire dallo schermo doppio da 12,3 pollici. Le informazioni di bordo sono chiare, il touchscreen entrale presenta una grafica user-friendly e chiara. Mentre per quanto riguarda lo spazio, è in abbondanza: la scelta del cambio shift-by-wire con leva posta dietro al volante ha permesso di guadagnare molto spazio nel tunnel centrale, dove sono presenti vani portaoggetti.

Inoltre, i sedili sono più sottili rispetto alla generazione precedente per aumentare lo spazio di bordo e permettere anche alle persone con altezza elevata di trovare la propria posizione di guida.

Alla guida l’auto è risultata piacevole sebbene soffra di rollio per il peso delle batterie (il peso in ordine di marcia è di 1.690 e 1.773 kg a seconda della batteria) e il baricentro non troppo basso.