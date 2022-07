«Più business e sportelli per le Bcc, vero presidio dei territori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che la globalizzazione e le multinazionali non sarebbero state la via maestra per un benessere equo e sostenibile lo dichiara da tempi non sospetti, ben prima che pandemia e guerra in Ucraina riportassero al centro delle economie occidentali l'importanza di investire sulle filiere corte e sullo sviluppo di imprese e comunità locali, quale presidio per salvaguardare occupazione e ricchezza diffusi. Oggi Mauro Fabbretti, ingegnere forlivese, classe 1962, dal 2019 alla guida della Federazione Bcc Emilia-Romagna (e prima presidente della Bcc Sarsina) ha uditori più attenti quando parla del «piccolo è bello» e dei valori della mutualità e della cooperazione nei territori fragili, che hanno permesso al sistema “bianco” delle Bcc di «restare l'unica presenza bancaria in 11 comuni della regione e di continuare ad aprire sportelli, 9 in più lo scorso anno, mentre le grandi banche chiudevano filiali».

Le nove banche di credito cooperativo rappresentate dalla Federazione, con 351 sportelli in 162 Comuni della via Emilia (oltre la metà in località con meno di 10mila abitanti), 2.780 dipendenti, quasi 141mila soci, hanno chiuso il bilancio 2021 con 16,77 miliardi di euro di raccolta diretta, 12,9 miliardi di impieghi e rappresentano oggi il 18% della presenza bancaria in regione con quote di mercato superiori al 20% nei finanziamenti ad artigianato, agricoltura, turismo.

Presidente, come si fa a rimanere competitivi nel sistema finanziario non solo mantenendo ma addirittura rafforzando la presenza e gli organici sui territori, invece di digitalizzare e centralizzare i servizi?

Siamo attenti ai cambiamenti tecnologici in atto e anche a contenere i costi, ma le dinamiche di razionalizzazione non possono scalfire il nostro Dna mutualistico. Siamo rimasti le uniche banche davvero locali in mano a famiglie, imprese, dipendenti dei territori in cui operiamo. Loro sono i nostri soci ed è a loro che rispondiamo di ogni euro: per statuto raccogliamo le risorse dalla stessa comunità cui poi le restituiamo. La nostra forza competitiva e la capacità di reggere il confronto con i grandi gruppi bancari stanno in questo nostro legame speciale con i soci e con il territorio, di fatto siamo un bene della comunità.

E i bilanci quadrano lo stesso?