Più carne americana (non agli ormoni) sulle tavole europee

NEW YORK - Escalation con la Cina, prove di dialogo con l'Europa. Donald Trump, mentre alza il tiro contro Pechino, solleva il sipario su un accordo da mesi in preparazione nella disputa transatlantica sulle carni di manzo. La Ue aprirà le porte a un maggior import garantito di carni Usa senza ormoni.



«Firmiamo un accordo di svolta, che faciliterà l'esportazione di carni Usa in Europa», ha rivendicato Trump. «È una vittoria per agricoltori e allevatori statunitensi e per i consumatori europei, perché la carne americana è considerata la migliore al mondo. Abbatterà barriere in Europa e amplierà l'acceso ai mercati. L'export di carni americane esenti da dazi salirà del 46% nel primo anno e d'un altro 90% in sette anni, da 150 milioni di dollari a 420 milioni».

Trump ha parlato alla presenza di diplomatici della Ue e del rappresentante commerciale della Casa Bianca Robert Lighthizer. Proprio Lighthizer aveva insistito per l'annuncio odierno. L'obiettivo: mostrare progressi nell'agenda dei negoziati bilaterali con Bruxelles. E offrire un successo di politica commerciale, per quanto modesto, in contrasto con la partita che rimane invece dura e incerta anzitutto con Pechino ma non solo.



Anche con gli alleati europei non mancano in realtà potenziali scontri: l'amministrazione ha minacciato dazi nella controversia su sussidi pubblici a Airbus che danneggerebbero Boeing - preparando provvisori elenchi di prodotti nel mirino che comprendono oltre 4 miliardi di euro di export dell'Italia. Il Presidente ha sbandierato possibili ritorsioni contro la Francia e i suoi vini in risposta alla tassa di Parigi sui colossi digitali americani. Tensioni rimangono sull'agricoltura. E rimane il nodo dell'auto, dove Trump ha denunciato chiusure del mercato europeo e minacce alla sicurezza nazionae dall'importi di veicoi esteri per sospendere poi procedimenti su sanzioni alla luce di problematiche trattative commerciali e su barriere nei beni industriali.