Più che Hamilton, in Bahrain vince l’Halo: il sistema di protezione salva Grosjean Il sistema di protezione usato oggi in Formula uno salva Grosjean da un terribile incidente di Alex D'Agosta

Anche oggi non fa molta notizia che abbia vinto Hamilton, ha corso letteralmente da solo. E ha già vinto tutto quest'anno: mondiale costruttori e piloti, un sacco di record strappati a Schumacher. Perciò ha “giocato” quasi da solo. Bottas non si è mai visto, tuttavia le Red Bull sono state veloci ma, al contrario di tanti altri momenti durante la stagione, addirittura sette volte sotto ai due secondi, oggi non hanno azzeccato e pit stop e non ha funzionato del tutto la strategia di gara, quindi il risultato al vertice non è cambiato per nulla. Però non possono lamentarsi perché se ne sono viste due sul podio: Verstappen per merito, Albon per miracolo, grazie a una sventura altrui degli ultimissimi giri.



È bene quindi evidenziare che in questa prima gara di Sakhir delle due in programma nell'insolito calendario 2020, il protagonista assoluto è stato l'Halo, quell'oggetto non più misterioso che da tre anni ha cambiato i connotati della Formula 1. Un anello non sacro come in inglese, ma non meno rispettabile per aver avuto dimostrazione oggettiva di salvare la vita a qualche pilota.

Ci ha pensato immediatamente a sottolinearlo la mamma dell'indimenticato Jules Bianchi tramite i social, spiegando che “questa nuova infrastruttura obbligatoria per tutte le monoposto, ha permesso di ridurre significativamente i rischi degli impatti che possono riguardare la testa”.

Così è andata oggi in questa gara. Al primo giro ha dimostrato la sua utilità dopo un incidente spaventosissimo patito da Romain Grosjean, il ginevrino della Haas che è andato a impattare contro un guard rail a velocità quasi massima, spezzandosi letteralmente in due parti. Per una necessaria censura, la regia internazionale ha dovuto non mostrare per lungo tempo le immagini in diretta, facendo vivere momenti di vera paura e angoscia fra il pubblico da casa.

Per fortuna nell'arco di pochi secondi (meno di trenta) il pilota si è sganciato da solo ed è uscito con le sue gambe da una nuvola di fuoco. È quindi servito l'Halo ed è servito tutto il progresso degli ultimi vent'anni di inasprimento delle regole di costruzione e di sicurezza a bordo pista. E poi c'è sempre spazio all'imprevisto: in tutto questo trambusto il pilota quasi “miracolato” è uscito senza uno stivale, avrà conseguenze per questo? Possiamo essere “felici” perché sia solo stato questo il problema imprevisto, oltre a chissà quali e quanti gas nocivi inalati e le contusioni patite soprattutto dalle mani e dalle anche? Di sicuro se l'è vista brutta ma ne è uscito da solo.