Più che solo con i soldi, Draghi punta a cambiare l'Italia con riforme strutturali

La lunga introduzione del presidente Mario Draghi al PNRR ci rende chiaro il disegno strategico che presenterà fra pochi giorni al Parlamento e poi a Bruxelles, la sua visione, che finalmente c'è.



Un'accurata analisi sull'economia Italia in crisi prima del Covid19, l'individuazione dei punti di debolezza, la necessità di utilizzare i Fondi europei di Next Generation EU per un nuovo miracolo economico nazionale.Chiara l'importanza delle risorse economiche messe sul piatto dall'Unione Europea, ma chiara soprattutto l'importanza delle riforme che dovranno accompagnare gli investimenti.

Forse più che solo con i soldi, Draghi punta a cambiare l'Italia con modifiche strutturali di funzionamento che nessuno fino ad ora ha mai voluto mettere davvero in cantiere.

Sul piano delle politiche ambientali il PNRR approvato in Consiglio dei ministri sembra ridurre il peso delle erogazioni ai progetti (prestito o fondo perduto) per quelle attività che beneficiano di un sistema di regolazione efficace (energia, acqua, rifiuti), in mercati in cui esistono operatori pubblici e privati capaci di fare investimenti ed innovazione con i propri mezzi e sulla base di tariffe regolate.

Il testo sembra quindi orientato a distribuire risorse a settori caratterizzati da finanziamento pubblico (difesa del suolo, trasporto locale, scuola, sanità, formazione, sociale) fornendo ai settori strategici delle utilities sostanzialmente un quadro di semplificazione autorizzativa, normativa, sugli appalti. Ci fosse davvero una semplificazione reale potrebbe essere un trade off ragionevole.