Stellantis, più chip: ricavi a +29%. Per Bnp utile a 2,8 miliardi

Stellantis ha chiuso il terzo trimestre 2022 con ricavi netti in rialzo del 29% a 42,1 miliardi di euro, grazie soprattutto all'aumento dei volumi (innescate «dalla migliore disponibilità di semiconduttori»), ai prezzi netti favorevoli e agli effetti positivi dei tassi di cambio. Le consegne di vetture sono aumentate del 13% a 1,281 milioni di unità, principalmente grazie alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al terzo trimestre 2021. Il gruppo automobilistico conferma la guidance per il 2022, che prevede un margine operativo rettificato a doppia cifra e un flusso di cassa disponibile industriale positivo.

Sale l’utile Bnp (nonostante più coperture sui crediti)

A Parigi, il gruppo bancario Bnp Paribas ha presentato nel trimestre un utile netto di gruppo pari a 2,76 miliardi di euro, in crescita del 10,3% su base annua. Nei primi nove mesi del 2022 Bnp Paribas ha totalizzato un utile netto di 8,04 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021, malgrado l’aumento degli accantonamenti per le perdite su crediti. Nel terzo trimestre il margine di intermediazione è cresciuto, invece, del 4,9% a perimetro e tassi di cambio costanti, attestandosi a 12,31 miliardi di euro. «Con il suo modello, il gruppo ha ottenuto solidi risultati nel terzo trimestre», ha affermato il Ceo Jean-Laurent Bonnafé. Il margine di interesse della banca è aumentato del 9,6% rispetto a un anno fa e il trading sul reddito fisso è balzato del 25 per cento. Bnp ha anche annunciato di stimare oltre 2 miliardi di euro di proventi aggiuntivi entro il 2025. In progresso anche i conti della controllata italiana Bnl, che dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking in Italia alla linea di business Wealth Management (divisione Investment & Protection Services), ha generato un utile ante imposte di 95 milioni di euro, in considerevole aumento (18,3%) rispetto al terzo trimestre 2021.

Ing paga l’effetto Turchia

La banca olandese Ing ha conseguito nel terzo trimestre un calo dell’utile netto pari al 28,4% su base annua. Il risultato, ha specificato l’azienda, è legato all’iper inflazione in Turchia e al difficile contesto economico e geopolitico in cui la banca si trova ad operare in diversi Paesi. Il principale gruppo bancario olandese ha comunicato di aver realizzato un utile netto di 979 milioni di euro nel terzo trimestre a fronte di un utile netto pari a 1,367 miliardi nello stesso periodo dell’anno scorso.