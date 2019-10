Più collaborazione sociale per evitare la fuga dei giovani dall’Italia

La tendenza alla punizione altruistica non è priva, però, di qualche controindicazione. Innanzitutto, benché quasi universalmente diffuso, questo meccanismo può produrre risultati differenti a seconda dell'ambito culturale che si considera. Si è visto, per esempio, che, mentre nei Paesi di matrice anglosassone i bersagli delle sanzioni informali sono generalmente coloro che non fanno tutta la loro parte nella produzione di beni pubblici o che non rispettano le norme, in altri Paesi, soprattutto quelli mediterranei ed arabi, spesso, ad essere puniti sono coloro che contribuiscono più degli altri e che sono particolarmente zelanti nel rispetto delle norme. Cioè, in questi Paesi, la possibilità della punizione decentralizzata può sfociare in una forma di “punizione antisociale”. Negli ambiti nei quali ad essere puniti sono coloro che cooperano, la cooperazione verrà scoraggiata e ne consegue che, in questi contesti, il ruolo della punizione tra pari dovrebbe essere limitato e circoscritto, anziché potenziato.

Un secondo problema è legato alla legittimità della sanzione. Se si riconosce nell'altro, nel cittadino come me, colui che legittimamente può biasimare e sanzionare il mio comportamento incivile, allora la sanzione produrrà il suo effetto deterrente e faciliterà la cooperazione. Ma se io, invece, vedo nell'altro un estraneo, uno al quale non riconosco nessun diritto di sindacare sulla mia condotta, allora una sua eventuale punizione verrà percepita come illegittima e porterà, con grande probabilità, ad una contro-punizione. Qualche anno fa finì sulle pagine dei giornali il caso di un manager di una importante società pubblica che aveva parcheggiato la sua Jaguar in uno spazio riservato ai disabili. L'auto venne rimossa dietro richiesta di una persona che aveva pieno diritto di parcheggiare la sua auto in quello spazio. Ma quando il proprietario della Jaguar trovò, al posto della sua auto, quella del disabile, invece di ammettere lo sbaglio e pagare la multa di buon grado, decise di contro-punire chi, secondo lui, illegittimamente l’aveva messo nelle condizioni di essere punito, squarciandogli le quattro gomme dell'auto. Quando non si riconosce dignità e legittimazione agli altri cittadini, il rischio di una contro-punizione può scoraggiare la disponibilità alla punizione e quindi ridurre il livello di cooperazione sociale.

È interessante notare come i dati ci dicano che la diffusione, nelle diverse nazioni, di queste patologie della cooperazione - la contro-punizione e la punizione antisociale – risulti essere significativamente correlata con un indice di democraticità dei regimi che governano quelle stesse nazioni.

Non si tratta di un nesso causale, quindi non possiamo spingerci ad affermare che il comportamento individuale plasmi il regimo politico o viceversa, ma certamente un legame tra le due dimensioni esiste e l'incapacità di cooperare tra pari è legata all'esistenza di regimi autoritari. Anche alla luce di questo ultimo dato, si capisce, quindi, quanto possa essere importante comprendere come superare i limiti del sanzionamento decentralizzato tra pari per sviluppare istituzioni più efficaci nel promuovere la cooperazione e la coesione sociale.

In un recente studio Ernst Fehr and Tony Williams suggeriscono alcune vie per curare le patologie della punizione altruistica e i suoi effetti indesiderati, preservando però, allo stesso tempo, le conseguenze positive e desiderabili (Social Norms, Endogenous Sorting and the Culture of Cooperation. WP - University of Zurich Department of Economics. 2018).