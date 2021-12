Più contaminazioni per affrontare i temi della contemporaneità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prendo spunto dalla polemica scaturita dalle parole del ministro Cingolani «a noi serve più cultura tecnica, a partire dalle scuole…». Lo faccio non per entrare nella disputa su quante volte si debbano studiare le guerre puniche o se sia preferibile una formazione tecnica e scientifica, quanto per collegarlo un tema solo apparentemente lontano (“governo dei politici o governo degli scienziati?”) che tiene banco da quando è iniziata la pandemia.

Si tratta di una domanda retorica dato che la responsabilità formale e sostanziale di governo è sempre in capo alla politica. La scienza può solo svolgere un ruolo consultivo. Resta il fatto che il tema è sollevato quando si vogliono sostenere, più o meno esplicitamente, posizioni negazioniste e/o criticare decisioni ritenute “liberticide” da parte dei decisori politici.

Questa domanda, quando posta in buona fede, dimostra la difficoltà che hanno politica, segmenti dell’accademia, e gran parte dei media, a mettere in contesto la scienza. Dimostra la difficoltà nel comprendere come l’apparente mancanza di certezze, la variabilità delle ipotesi, le diverse interpretazioni dei dati, non siano segni di inadeguatezza, ma parte indispensabile dei processi di formazione delle teorie e dei modelli sui quali si elaborano le raccomandazioni scientifiche che la politica ha il compito di tradurre in atti di indirizzo.

Questa difficoltà deriva non dal fatto che si studi troppa Storia – cosa che non credo sia vera – ma dal fatto che si smetta troppo presto di studiare Scienza. Senza voler alimentare polemiche, non si può negare che un giovane che imbocca un percorso formativo universitario nelle scienze sociali e umane abbandoni del tutto qualsiasi collegamento con le scienze esatte e le scienze naturali. Spesso questo distacco avviene già alle superiori, con il risultato che il rapporto con la cultura scientifica si arresta, per molti, all’uscita dall’adolescenza e non si riapre più.

Si dirà che questo avviene, a parti invertite, anche nelle scienze e tecnologie. È vero. Ma mentre il mondo “fuori dalle aule” offre costanti opportunità per alimentare la cultura umanistica, è difficile comprendere il linguaggio (e i limiti) della scienza senza aver mai osservato qualcosa al microscopio, o eseguito una misura sperimentale.