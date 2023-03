Più controlli interni e meno contante per i corpi intermedi

Ecco perché, pur non essendo tra coloro che demonizzano l’uso del contante in sé, reputo, da un lato, preferibile l’individuazione, secondo ragionevolezza ed equità, di soglie di limitato ammontare che ne legittimino la circolazione, e, dall’altro, necessaria una sempre maggiore tracciabilità delle transazioni, a prescindere dalle soggettività interessate (siano esse persone fisiche o ciò che può rientrare nell’ambito delle cosiddetta associazioni non riconosciute).

La tutela degli interessi generali postula il deciso contrasto di ogni opacità, sia mediante previsioni specifiche che colmino le lacune normative, sia tramite una politica che suggerisca e premi la trasparenza interna dei singoli enti e organizzazioni associative che adottino codici etici, diffondano e rispettino le regole di compliance, nominino e agevolino l’effettivo lavoro degli organi di controllo interno, incaricandoli di verificare la regolarità dei finanziamenti e dei loro usi secondo le autonome previsioni statutarie, diffondano in maniera convinta i programmi di whistleblowing.

La “cultura dell’opacità” non può permeare soprattutto i cosiddetti “corpi intermedi” che – essendo finalizzati all’assolvimento di compiti costituzionali di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità – sono stati agevolati a livello legislativo, mediante incentivi promozionali e di autofinanziamento (crowdfunding), nonché finanziamenti pubblici e sgravi fiscali, in modo da facilitarne la operatività attraverso il coinvolgimento della società civile, e non solo mediante supporti di livello istituzionale.

Proprio perché non si vuole né si può, per singoli episodi, mettere in discussione l’importanza dei corpi intermedi, si deve rimarcare che la loro operatività deve essere contraddistinta, soprattutto internamente, da legalità, trasparenza, controllabilità. In particolare il controllo interno è divenuto, da tempo, parte integrante di qualsiasi business, e sono sempre più intollerabili quei mondi che non si occupino di assicurare l’esistenza e il rispetto di regole autonomamente dettate e finalizzate a evitare la esistenza di “entità franche” in cui tutto sembri consentito.

E l’uso del contante in quantità consistente – a prescindere dagli episodi corruttivi che, purtroppo, continuano ad accadere – non può essere un mezzo per eludere i controlli, con tutte le altre negatività, soprattutto in termini reputazionali e di affidabilità, che ne discendono.