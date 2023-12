Più digitale e concretizzare i progetti legati al Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Concretizzare le progettualità legate al Pnrr, «in modo da tendere finalmente ad un territorio evoluto che mira con grande vitalità ad elevarsi nuovamente a modello socio-economico trainante per l’intero Mezzogiorno». La richiesta arriva da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo, preoccupato per la debolezza strutturale della regione: secondo i dati Svimez, il Pil 2023 sarà +0,7% e il 2024 a +0,9%. Ma c’è stata una decelerazione nel secondo semestre 2023, con l’ultimo trimestre che sconta ora gli effetti della pandemia e della delicata situazione internazionale.

Silvano Pagliuca. Presidente di Confindustria Abruzzo

Serve «una vera rete di infrastrutture idonea alle vocazioni internazionali delle imprese», ma gli industriali chiedono anche «azioni concrete per agevolare la liquidità delle Pmi, sostegni per l’impresa e il lavoro, di rendere efficienti le risorse finanziarie spendibili a favore del sistema produttivo, come quelle destinate all’economia circolare, al turismo, all’innovazione e alla trasformazione digitale». Proprio sulla digital trasformation c’è maggiore consapevolezza tra gli imprenditori della regione e Confindustria Abruzzo sta svolgendo, in sinergia con il sistema della ricerca, «un’incessante azione di supporto, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la propensione delle aziende verso l’indispensabile innovazione del modello organizzativo».

Pagliuca è positivo sul 2024: «Un ruolo decisivo lo giocheranno sia l’adeguamento della rete infrastrutturale, materiale e immateriale, che il sistema formativo. Abbiamo delle grandi potenzialità di sviluppo e continueremo a lavorare per individuare, condividere e sostenere le iniziative necessarie per affrontare le sfide imposte dai sempre più variabili scenari mondiali».