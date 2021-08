Più donne nei Cda delle banche non quotate: dal 2022 saranno il 33 per cento

3' di lettura

Sale dal 20% al 33% la quota di genere nei Cda e negli organismi di controllo delle banche non quotate. È l’effetto dell’aggiornamento, deciso da Banca d’Italia il 30 giugno scorso, delle Disposizioni di vigilanza per le banche, contenute nella circolare 285/2013. Nel ridefinire l’assetto del governo delle banche, quotate e non, è stata portata in maniera vincolante la quota di genere al 33% per gli organi con funzione di supervisione strategica (vale a dire i Cda) e di controllo (come collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello di amministrazione e controllo).

I tempi

L’adeguamento deve essere assicurato non oltre il primo rinnovo integrale dell’organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024. Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l’adeguamento deve essere assicurato in maniera graduale nella misura di almeno il 20% dei componenti dell’organo non oltre il primo rinnovo integrale dell’organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33 per cento.

Il perimetro

Le nuove Disposizioni di vigilanza si applicano alle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari. Non sono toccate dalla nuova soglia le banche quotate, che già devono rispettare la quota del 40% prevista dal Testo unico della finanza (decreto legislativo 58/1998).

Sono quindi le banche non quotate a dover ora adeguare gli statuti e disciplinare gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto delle quote di genere: ad esempio, le modalità di sostituzione dei componenti degli organi e di formazione delle liste e la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato per garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione.

Le istruzioni

Inoltre, Banca d’Italia raccomanda che: