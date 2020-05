Più donne nelle task force, il movimento #Datecivoce: «Conte onori la promessa»

Più lavoratrici fanno bene al Pil

Eppure sono ormai noti i benefici, in termini di Pil, di una maggiore presenza femminile sul mercato del lavoro. Così come sono noti i vantaggi, in termini di massimizzazione dell’innovazione, di una leadership diversificata e di una forza lavoro equilibrata dal punto di vista dei generi in tutte le organizzazioni, pubbliche e private. Come ignorarlo se c’è un Paese da ricostruire? «Non possiamo più accettare di essere considerate come una variazione rispetto allo standard, cioè all’uomo», conclude Lucarelli. «Non è più il tempo e non c’è più alcuna possibile convenienza».

«50/50 ovunque, e alternanza ai vertici delle istituzioni»

Per #Datecivoce bisogna agire immediatamente estendendo la quota del genere sottorappresentato fissata dalla legge Golfo-Mosca dal 30 al 50% e introducendola ben oltre i Cda delle aziende quotate e delle società pubbliche: in tutti i comitati, in tutte le task force e nelle nomine dei Consigli dei ministri. Con una richiesta aggiuntiva, non meno tranchant: l’alternanza uomo-donna alla presidenza della Repubblica, alla presidenza del Consiglio e in tutti i luoghi di nomina istituzionale e pubblica. «Siamo rimasti tra i pochi Paesi al mondo - osserva Lucarelli - a non aver mai avuto una donna premier o capo dello Stato. Basta evocare il merito: abbiamo già dimostrato che valiamo. E basta parole, è ora di passare ai fatti. Stavolta non ci fermiamo».

