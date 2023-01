Più efficienza energetica e autonomia per il mega suv elettrico firmato Audi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiamava e-tron, era il primo suv elettrico di Audi, quello che ha portato al debutto l’omonima gamma elettrica. Ora si aggiorna e cambia nome: approfitta del restyling di metà carriera e diventa Q8 e-tron. La denominazione avvia l’allineamento della nomenclatura delle Audi elettriche a quella dei modelli con motori convenzionali, che proseguirà presto con il suv Q6 e-tron e le A6 e-tron. La gamma della Q8 e-tron quattro, in vendita a prezzi che partono da 80.000 euro, alza l’asticella dell’efficienza rispetto alla progenitrice nata nel 2018 innalzando le percorrenze di 150 chilometri in modo da conformarle a quelle di maxi-suv elettrici più giovani come la Bmw iX, la Mercedes Eqe Suv e la Polestar 3.

I piloni su cui poggia l’evoluzione tecnologia della specie e-tron sono le batterie, che sfruttano lo schema di sovrapposizione delle celle denominato stacking per incrementare la densità energetica a parità d’ingombro dell’accumulatore, il motore posteriore asincrono per le versioni 50 e 55 con 14 anziché 12 avvolgimenti per avvantaggiare l’efficienza e la ridefinizione dell’aerodinamica.

La Q8 e-tron 50 spinta da un sistema bimotore più potente di quello del modello precedente con 340 cavalli e 664 Nm di coppia adotta una batteria da 95 kWh, che spinge l’autonomia della variante suv a 491 chilometri e quella della Sportback a 504 chilometri. La 55 con 408 cavalli e 664 Nm di coppia utilizza una batteria da 114 kWh, al pari delle SQ8 e-tron con il powertrain trimotore da 503 cavalli e 973 Nm di coppia.

Il nuovo accumulatore attesta le percorrenze della Q8 55 e-tron a 582 chilometri e dell’omonima Sportback a 600 chilometri, mentre nel caso delle SQ8 le autonomie sono di 494 e 513 chilometri. La ricarica in corrente continua dal 10 all’80% delle versioni 50 può essere fatta anche con impianti da 150 kW e quella delle 55 e SQ8 con colonnine da 170 kW, in entrambi i casi in mezz’ora.

La 55 è la Q8 e-tron quattro che propone il maggiore numero di novità. Come le altre versioni esteticamente inalbera i pochi tratti caratterizzanti della nuova brand indentity della gamma e-tron: il logo Audi bidimensionale, la mascherina ridisegnata e retroilluminata, la serigrafia sul montante tra le porte che indica la versione e le firme luminose anteriore e posteriore.