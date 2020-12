Più efficienza per la Insignia anche senza l’elettrificazione Arrivano inediti motori che bevono il 18% in meno e tecnologie attuali di Massimo Mambretti

2' di lettura

Il restyling dell’Opel Insignia è leggero, ma nasconde una revisione tecnologica rivolta a migliorare l’efficienza. Un obiettivo raggiunto rinnovando l’offerta di motorizzazioni, ma senza ricorrere all’elettrificazione. Alla base dello schieramento ci sono due unità turbodiesel: un tre cilindri di 1,5 litri con 122 cavalli e un 2 litri da 174 cavalli, entrambe abbinabili a un nuovo cambio automatico a otto marce a basso attrito. Al vertice ci sono due motori a benzina sovralimentati di 2 litri: uno da 200 cavalli con disattivazione di due cilindri ai carichi parziali, uno da 230 cavalli destinato alla sportiva Gsi a trazione integrale che s’interfaccia solo con una trasmissione automatica a nove rapporti. Con questo corredo, e un leggero miglioramento dell’aerodinamica, le Insignia berlina e famigliare Sports Tourer arrivano a consumare sino al 18% in meno rispetto alle precedenti. Infatti, ora le percorrenze medie vanno dai 13,3 chilometri con un litro della Gsi ai 21,7 chilometri della tre cilindri.

Con la Sports Tourer più accessoriata spinta dal turbodiesel con 174 cavalli e 350 Nm di coppia, provata essenzialmente su strade extraurbane, abbiamo percorso 13,5 chilometri con un litro, a fronte dei 17,5 dichiarati dalla casa. Il nuovo motore ha una verve piacevole, grazie all’erogazione fluida sin dai regimi più bassi sostenuta dal buon lavoro del cambio automatico e alle spinte incisive che fornisce quando è sollecitato. In accelerazione non si esprime sommessamente, mentre a velocità costante non intacca l’apprezzabile confort garantito anche dall’assetto che incassa bene le asperità della strada. Il set-up non si ripercuote sul dinamismo, perché questa robusta Insignia, lunga quasi 5 metri e con una massa che sfiora i 1.600 kg, è più agile delle aspettative ed equilibrata in ogni frangente, tanto da suscitare gradevoli sensazioni.

E non sono da meno quelle riguardanti la fruibilità generale. Un fronte su cui si riversano nuove tecnologie come la fanaleria a matrice attiva IntelliLux Led Pixel, che può completare la revisione stilistica del frontale, i sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza arricchiti anche dalla telecamera posteriore digitale e l’infotanment che, nella variante più avanzata Multimedia, integra l’utile navigazione predittiva.

La rinnovata famiglia dell’Insignia è offerte negli allestimenti Business Edition, Business Elegance e Ultimate a prezzi che partono dai 34.500 euro della e culminano a 49.000 euro nel caso della Gsi station wagon.