Più elettrico e fotovoltaico, piano anti crisi di Zignago Vetro

«I forni principali delle 8 unità produttive attualmente in attività - spiega l’ad - sono tutti piuttosto recenti e 2 di questi sono davvero recentissimi. Possiamo contare su tecnologie all’avanguardia che permettono sia di ottimizzare l’uso di energia che di ridurre scarti e sprechi. Nel frattempo la nostra produzione si è integrata con l’Industry 4.0 e con la digitalizzazione dei processi, così da garantirci un controllo sempre più puntuale su tutte le fasi della produzione. In prospettiva poi c’è l’introduzione di impianti fotovoltaici ad alta efficienza e la riconversione delle lavorazioni che usano gas verso un uso più massiccio di elettricità. Per noi in effetti la sostenibilità è efficienza e l’efficienza permette di ridurre i costi e migliorare le performance dell’azienda. In questo senso siamo orgogliosi di poter dire che in Zignago Vetro la sostenibilità ambientale e quella economica vanno di pari passo».

E se l’ottimizzazione dei processi e la riduzione dell’uso di energia per la produzione diventano elementi tanto più strategici quanto meno scontata è la capacità di approvvigionamento di gas, l’azione di Zignago Vetro in termini di Esg si fa sentire con forza anche nell’ambito delle materie prime necessarie per la produzione del vetro. In questo senso va infatti l’investimento da 30 milioni di euro per il nuovo stabilimento che va sotto il nome di Julia Vitrum nella Zona Industriale Ponte Rosso (ZIPR) di San Vito al Tagliamento (PN). Un vero e proprio gioiello dell’economia circolare in grado, grazie a tecnologie innovative, non solo di migliorare la performance di recupero della materia prima seconda di Zignago Vetro ma pure di contribuire all’efficienza complessiva della produzione del gruppo.

«Per un’azienda come la nostra che produce circa il 70% di contenitori in vetro bianco e il 30% in vetro verde - aggiunge Cardini - garantire l’approvvigionamento di rottame del colore e della qualità adeguate è importantissimo: a livello di gruppo solo tra 2020 e 2021 siamo cresciuti del +3,3% nell’uso del vetro riciclato, raggiungendo una percentuale del 49,7% che diventa del 60% per gli stabilimenti italiani. Ma abbiamo lavorato molto anche ad una riduzione dell’uso dell’acqua nei nostri processi».

«Le direttrici del nostro futuro - conclude Cardini - guarderanno all’elettrico a discapito del gas, ad accelerare la produzione in house di energia tramite fotovoltaico, ad incrementare l’uso della materia prima seconda. Uno sforzo in cui vogliamo coinvolgere anche le nostre imprese fornitrici anche attraverso audit per verificare fino a che punto i nostri obiettivi di sostenibilità sono condivisi».