Più esposte e più fragili: 3mila firme alla petizione sul 50% dei fondi Ue alle donne

Nuovo bilancio Ue e impatto di genere

Dalli ha illustrato la proposta della Commissione per il nuovo bilancio pluriennale e per la strategia della ripresa, con l’integrazione di una dimensione di genere nel quadro finanziario e nei vari strumenti di finanziamento, dai fondi per lo sviluppo regionale al Fondo coesione, fino al programma InvestUe. «Guarderemo all’impatto di genere e a come misurare la spesa relativa all’uguaglianza di genere nel bilancio pluriennale 2021-2027», ha assicurato Dalli.

Le cinque richieste della petizione Geese

Ma la petizione targata Geese (si veda Il Sole 24 Ore del 24 maggio) chiede molto di più: non solo la valutazione dell’impatto di genere e bilancio di genere per tutti i fondi spesi nell’ambito del Recovery and Burden Sharing Scheme, ma anche la destinazione del 50% delle risorse a investimenti nei settori emersi come i più fragili (lavoro di cura, servizi di assistenza all’infanzia, scuole), a un Care Deal for Europe che contempli anche un progetto europeo sulle statistiche disaggregate per genere sul lavoro retribuito e non come base per un nuovo calcolo del Pil, a un fondo speciale per le imprese di proprietà delle donne. Al tempo stesso, la petizione prevede di obbligare le aziende destinatarie degli aiuti a documentare che i fondi vengano spesi a beneficio dei dipendenti di entrambi i generi in egual misura e di assumere e promuovere le donne a livello dirigenziale, quando le quote minime non siano rispettate.

Lavoro, è allarme rosso

«Nella fase 2 - ricorda Picierno - era donna soltanto il 25,2% dei 4,4 milioni di lavoratori rientrati. Molte rischiano di restare del tutto fuori dal mercato del lavoro, in una situazione in cui il tasso di occupazione femminile era già inchiodato da anni al 50%». Che il quadro sia preoccupante lo provano sempre i dati Istat del 3 giugno. Il boom degli inattivi ad aprile (+746mila) non mostra grandi differenze di genere, ma il calo delle persone che cercano un impiego (-484mila persone) è molto più marcato nelle donne (-30,6%) che negli uomini (-17,4%). Un dramma nel dramma. «Prevedibile - conclude Picierno - perché le crisi rendono ancora più vulnerabili le fasce più esposte e fanno aumentare le disuguaglianze. Ecco perché ora più che mai deve esserci un impegno a investire sulle donne. Misure vincolanti, non buone intenzioni: bisogna evitare che il divario preesistente diventi una voragine».