Più famiglia, più budget e più sostenibilità

Secondo il report di ILTM Buzz vs Reality. Global: Decoding the luxury travel consumer's mindset, realizzato in collaborazione con American Express Travel e Altian, gli HNW, ovvero persone con un patrimonio di almeno 1 milione di dollari, vogliono tornare a viaggiare, ma in modo nuovo, integrando i concetti di benessere, rigenerazione, filantropia. Preferiscono affidarsi a consulenti specializzati per gestire l’aumento delle burocrazie e avere assistenza continua durante il viaggio, ma anche per assicurarsi le camere più belle negli hotel e i posti migliori in aereo. Per evitare gli stress del last minute, i viaggiatori alto spendenti preferiscono pianificare le vacanze con molto anticipo. Crescono anche i viaggi multigenerazionali in famiglia, la disponibilità di spesa e l’attenzione alla sostenibilità. Ormai le stesse compagnie aeree e alberghiere comunicano il loro impegno nella tutela ambientale: dichiarano risparmio energetico e di CO2, espongono certificazioni, collaborano pubblicamente con la popolazione e le organizzazioni locali, coltivano il proprio cibo e producono la propria energia. Due esempi su tutti: il São Lourenço do Barrocal in Portogallo e il Datai Langkawi in Malesia.



1/7 3/7 Menu