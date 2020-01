«Più fiducia alle imprese che a governi e istituzioni»

In questa epoca di grande incertezza, i governi tendono a optare per soluzioni di breve termine e questa è la situazione attuale. La crisi finanziaria, una serie di scandali, le fake news amplificate dai social media hanno minato la fiducia della gente nel sistema democratico e nel capitalismo.



«Lo shock maggiore del sondaggio di quest’anno è che per la prima volta la maggioranza (56%) ritiene che il capitalismo stia facendo più danni che del bene - afferma Edelman -. Il sistema di libero mercato deve cambiare e riprendere quota per sopravvivere». Le imprese hanno un ruolo cruciale da giocare in questo ma devono cambiare e non curarsi solo degli azionisti ma avviare un dialogo e una maggiore cooperazione con i dipendenti, con i clienti e con la comunità nella quale operano.



Anche la fiducia nelle imprese è calata, in seguito a scandali come quello sulle emissioni diesel truccate in Germania. «È difficile sovrastimare l’impatto sui tedeschi di uno scandalo che ha coinvolto i maggiori nomi della principale industria del Paese, che hanno mentito e hanno cercato di nascondere le loro bugie», ha detto Edelman.



Anche il settore tech, che per lungo tempo è stato “santificato”, adesso ha perso la posizione di eminenza perché la gente ritiene che non sia sufficientemente regolamentato, che non paga le tasse che dovrebbe e che non è abbastanza trasparente. La convinzione, che emerge dal sondaggio in tutti i Paesi, è che i governi non abbiano le competenze e le conoscenze per tenere il passo con i progressi della tecnologia e quindi non siano in grado di gestire le nuove sfide e tenere in riga i giganti del settore.

L’altro cambiamento di rilievo è che la fiducia è diventata locale, sottolinea il sondaggio: la gente tende a fidarsi di più delle persone, dei politici e delle imprese che conosce e che frequenta, non delle grandi istituzioni che sono viste come remote e giudicate inaffidabili.