Più fondi agli atenei che osano importare talenti dall’esterno

3' di lettura

Si parla di concorsi universitari. Tanto per cambiare. Intendiamoci, che il governo ponga in posizione alta nelle priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il binomio ricerca-formazione e quindi l’università, è un ottimo segnale. La pandemia da Covid-19, come la si è affrontata e, soprattutto, il modo in cui ne stiamo uscendo, hanno portato agli occhi di tutti quanto sia cruciale per un Paese avere un sistema della ricerca scientifica pubblica e privata in grado di affrontare sfide globali. E non si tratta solo di ricerca in ambito medico, biologico e farmaceutico. La risposta alla pandemia vede coinvolti tutti i settori: dalle tecnologie digitali, agli strumenti sociali e giuridici, dalla veterinaria (si pensi alla zoonosi) ai modelli economici e persino quelli sociali e psicologici e forse anche filosofici.

Tuttavia il dibattito social sulle proposte in discussione si avvita intorno ai temi del precariato e degli accessi e delle carriere.

Loading...

Bisogna tenere a mente che, nel nostro Paese, il termine “precario” è usato invariabilmente per dare il senso della “fragilità” e della “vulnerabilità” della posizione lavorativa. Non è così ovunque. In altri sistemi, che spesso prendiamo a esempio, il precariato universitario è declinato come temporary position, cioè quel periodo della vita di uno studioso o di un ricercatore in cui si trova la propria strada scientifica e si sviluppa un pensiero autonomo. Vuol dire diventare grandi, imparare a procurarsi finanziamenti, costruirsi un’identità scientifica.

Tuttavia, il presupposto perché questo avvenga con successo è che quanto si impara a fare abbia un “valore di mercato”, sia cioè riconosciuto al di là e al di fuori del proprio ambito ristretto.

E qui arriviamo al cuore del dibattito su reclutamento e progressioni. Dibattito che sembra evitare due fondamentali verità scomode.