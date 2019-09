«Più fondi per riqualificare gli impianti sportivi» Il commissario straordinario per le Universiadi di Napoli: necessario coordinarsi con il Coni che gestisce risorse per sport e periferie e le mette a bando; si potrebbe ripetere il modello su scala regionale e continuare a investire

Un momento delle manifestazioni che si sono tenute per la XXX Universiade 2019

La Mostra D’Oltremare di Napoli in questa estate 2019 è diventata un quartier generale dello sport e non solo di quello napoletano: un ruolo che sembra cucito su misura per questo grande contenitore di impianti e uffici, aree espositive, monumento sotto tutela, da tempo in cerca di una nuova missione. Anche dopo le Universiadi (Olimpiadi degli universitari) – che si sono svolte in Campania dal 4 al 14 luglio con grande fermento di cittadini, turisti, sportivi, delegazioni, accompagnatori – gli uffici dell’Agenzia regionale e quelli del Commissario Gianluca Basile a cui è stato prorogato l’incarico fino a fine anno continuano ad essere aperti e in attività.

Prima di luglio si lavorava in un’ala alla costruzione degli impianti; nell’altra alla organizzazione dell’evento e dei servizi connessi. Oggi sia nell’una che nell’altra area del quartiere generale si lavora prevalentemente alla redazione di un bilancio. Il lavoro è stato affidato alla Ptsclas Spa, che già sei era occupata di un lavoro del genere per Expo.

Commissario Basile, quali risultati scaturiscono dalla esperienza Universiadi? Qual è il bilancio?

Siamo in fase di raccolta dati, non abbiamo ancora risultati. Sono stati distribuiti numerosi questionari. Inoltre stiamo fornendo un mare di dati che nei 15 giorni dell’evento avevamo potuto solo registrare. Una ricognizione, insomma, che non è da poco. Poi la Ptsclas farà un bilancio economico, sportivo e sociale. Sarà molto interessante leggerne le conclusioni.

In attesa del bilancio di un ente terzo, commissario, qual è il suo rendiconto?

Senza dubbio positivo. Abbiamo avuto 300mila persone che hanno acquistato ingressi nei dieci giorni. Abbiamo avuto l’attenzione di televisioni di mezzo mondo: e questo, ne sono convinti gli albergatori, produrrà altri effetti indotti sul medio lungo periodo. Il nostro sito, a esempio, è stato molto utilizzato. Moltissimo direi. Tra i volontari abbiamo coinvolto più di 4mila giovani i quali hanno avuto l’occasione di fare un’esperienza importante nella organizzazione di un grande evento. Un’esperienza che potrà essere utile per una nuova occupazione più duratura.

A proposito dei volontari, c’era un ritardo nei pagamenti dei rimborsi spesa? A che punto siete?

Abbiamo avviato i pagamenti. Con un pò di ritardo ma stiamo recuperando. E per fine settembre avremo saldato tutti i rimborsi.