Più forti insieme per la ripresa nel 2022

La crisi del COVID-19 ha esercitato un'enorme pressione sulle finanze pubbliche di molti paesi in via di sviluppo, lasciando i governi alle prese con l'aumento dei livelli di debito proprio mentre cercano di combattere la pandemia. Le istituzioni finanziarie internazionali e i creditori privati devono collaborare per garantire un sistema equo di ripartizione degli oneri per aiutarli. Sebbene sia utile l'approccio “su misura” previsto nel quadro comune dell'Iniziativa per la Sospensione del Servizio del Debito del G20, tale sgravio rimane una provvedimento temporaneo. È necessario che le istituzioni multilaterali forniscano maggiore supervisione e guida per affrontare i crescenti problemi di debito delle economie in via di sviluppo e mitigare le loro elevate difficoltà finanziarie.

Inoltre, poiché la ripresa economica inizia a prendere piede, le catene di approvvigionamento globali che sono state interrotte dalla pandemia non sono in grado di adattarsi immediatamente a soddisfare l'attuale incremento della domanda. Questo problema può essere transitorio, ma è costoso. La pandemia dovrebbe quindi spingere le aziende e i responsabili politici a riesaminare le attuali catene di approvvigionamento globali e l'allocazione delle risorse – una stima che potrebbe generare l'impulso affinchè i mercati emergenti ottengano una quota maggiore della ripresa economica globale.

Intanto, la domanda di energia ha superato il livello pre-pandemia, causando una crisi globale. A parte il rischio che i picchi dei prezzi stimolino l'inflazione, la crisi energetica sta anche minacciando i nostri sforzi per combattere il cambiamento climatico. Come la lotta alla pandemia, le misure per combattere il riscaldamento globale possono avere successo solo se le implementiamo insieme e in modo coerente.

Oggi abbiamo l'opportunità di rilanciare l'economia e combattere i cambiamenti climatici allo stesso tempo promuovendo una ripresa verde, resiliente e inclusiva. Ottenere ciò richiede di progettare politiche economiche favorevoli al clima e fornire finanziamenti più sostenibili. Nell'ambito della strategia di ripresa economica dell'Indonesia, ad esempio, il governo ha introdotto programmi per creare attività alternative che generano reddito e preservano le foreste per le comunità locali.

È anche probabile che i programmi di green recovery diano potere alle donne, che in genere sono state colpite più negativamente degli uomini dalla pandemia e dalla crisi climatica. In molti casi, le donne agiscono come agenti di cambiamento per iniziative sostenibili. Essendo un paese con una delle più grandi aree di foresta pluviale del mondo, l'Indonesia ha un impegno forte e chiaro nell'attuazione di una ripresa verde. E nella mia veste di copresidente della Coalizione dei Ministri delle Finanze per l'Azione Climatica, credo fermamente che le iniziative verdi non debbano essere mandati senza finanziamenti.