Più franchising e centinaia di esuberi per Carrefour alla ricerca del rilancio

3' di lettura

Carrefour Italia cerca la via del rilancio e annuncia un piano di trasformazione per rafforzare la crescita. Si accelera sul franchising, l’aumento della produttività per finire con una riduzione del personale di circa 770 unità con l’attivazione di un piano sociale esclusivamente su base volontaria. Il piano della multinazionale francese prevede una rapida espansione e la trasformazione di punti vendita localizzati in diverse regioni da diretti a franchising.

L’espansione della rete franchising creerà nuove opportunità di impiego e il passaggio dei punti vendita da diretti a franchising non avrà alcun impatto occupazionale per i dipendenti trasferiti.

Loading...

Il modello di franchising sviluppato da Carrefour in Italia è già rodato: solo nel 2021, oltre 34 lavoratori sono passati da dipendenti a imprenditori. Questo numero salirà a oltre 50 entro la fine del 2021. Entro il primo trimestre del 2022, altri 25 lavoratori subentreranno come franchisee. Nell’ambito di questa strategia, Carrefour Italia investirà fortemente in nuovi servizi, tra cui la consulenza e la formazione, per gli imprenditori Carrefour.

Sono inoltre previsti interventi per migliorare la competitività di iper e supermercati con l’adeguamento dei concept e degli assortimenti dei negozi, la semplificazione dei processi interni e l’ottimizzazione della produttività. La riorganizzazione prevede un nuovo modello organizzativo con il focus sui punti vendite e il cliente, una maggiore semplificazione dei processi, alla digitalizzazione e ad un’organizzazione più snella della sede centrale.

Per rendere sostenibile il progetto di trasformazione per il rilancio di Carrefour in Italia, l’azienda prevede, nell’ambito del confronto con le organizzazioni sindacali, l’attivazione di un piano sociale esclusivamente su base volontaria, che potrà prevedere interventi di formazione e riqualificazione del personale per favorirne il ricollocamento interno ed esterno, programmi di sostegno all’imprenditorialità e incentivi all’esodo.