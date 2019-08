Skoda, più hi-tech per la rinnovata Superb e arriva la versione Scout in stile suv

Oltre a non mancare degli ultimi strumenti che oggi vanno per la maggiore come la strumentazione digitale del Virtual cockpit che si può personalizzare con un tasto sul volante. A seconda, poi, degli allestimenti, i sistemi di infotainment offrono un display da 8 e 9,2 pollici, quest’ultimo fornito anche di comandi gestuali e vocali. Ad alzare ulteriormente l’asticella qualitativa della Superb ci sono gli inserti cromati e i cassetti portaoggetti illuminati, oltre ai nuovi rivestimenti dei sedili e le cuciture a contrasto.

Sulla Scout, poi, si aggiungono le modanature che ricordano il legno e, a richiesta, le sellerie con finiture in Alcantara. L’aggiornamento della Superb coincide poi con il nuovo cruise control adattivo, capace di utilizzare congiuntamente le immagini della telecamera presente sul parabrezza e i dati del Gps per riconoscere sia i limiti di velocità che le curve, adeguando autonomamente l’andatura. Il classico Blind spot detect è, poi, stato sostituito dal Side assistant che assiste il conducente nel cambio di corsia, sfruttando sensori radar e monitorando l’area estesa oltre tre volte rispetto a prima, pari a 70 metri contro i 20 precedenti. Il dispositivo include anche la funzione Rear traffic alert che durante la retromarcia monitora gli oggetti in avvicinamento a velocità fino a 70 km/h e in caso di potenziale collisione, arresta in automatico l’auto.

Ma le maggiori ambizioni della Superb si concretizzano nel livello di allestimenti. Con la nuova gamma le versioni “entry level” Active e Ambition sono state sostituite dall’Executive, a dimostrazione che la Superb punta ad una clientela più esigente.

Già dall’allestimento base, poi, offre gruppi ottici anteriori full Led e l’Adaptive cruise control, oltre al navigatore con schermo da 8 pollici e la vernice metallizzata. I prezzi partono dai 34.100 euro della berlina col 1.500 cc TSI a benzina da 150 cv e il cambio manuale a 6 marce. Invece per la 2 litri turbodiesel da 150 cv nella versione familiare servono quasi 37mila che diventano poco meno di 39mila euro se si opta per il Dsg e oltre 41mila euro per la versione Style, che oltre al cambio automatico è poi completa anche del Virtual cockpit.