«Più industria per lo sviluppo dell’Umbria»

Si potrebbe obiettare: allora fate vedere che ci sono imprenditori disposti a rischiare

Risponderei facilmente che noi rappresentiamo proprio chi fa impresa, chi si è messo in discussione, chi crea più valore di tutti nel Paese. Per questo gli imprenditori vanno valorizzati, visto che sembrano essere gli ultimi di una dinastia in via d'estinzione.

Per creare una cultura industriale bisogna ripartire dalla scuola?

Bisogna favorire la nascita e lo sviluppo di imprese industriali a tutti i livelli, in tutti i modi. Solo così si può pensare di riprendere il percorso di crescita e di benessere.

In Umbria vede scarso interesse per l'industria?

Non è una critica al territorio, ma se vogliamo tornare a crescere ci vuole più industria, e questo vale per l’Umbria come per l'Italia. Già prima del Covid l’economia umbra non stava andando bene, anche se l'industria – attenzione - è il settore che negli ultimi anni è cresciuto in termini di valore aggiunto.

Secondo l’ultimo aggiornamento congiunturale di Bankitalia, il 2020 si chiuderà con un calo del Pil regionale dell'11% (dati Svimez) e un forte grado di incertezza che grava sulla ripresa.

Appunto. Sappiamo tutti che la situazione è difficile e guardare indietro serve a poco. Invece dobbiamo guardare avanti e puntare, come ho detto, sulla ricerca, sui brevetti, sugli investimenti tangibili e intangibili: Industria 4.0 ha dimostrato il successo, bisogna insistere su questo, e anche sul trasferimento tecnologico.

Serve un cambio di passo?

Sì, bisogna cambiare passo e questo si lega a un tema annoso che è quello della semplificazione: va rimesso mano in modo strutturale alla riorganizzazione dello Stato e va ristabilito lo Stato di diritto, che oggi non c’è. Siamo un Paese straordinario e lavorare per migliorarsi adesso, quando anche gli altri Paesi sono in difficoltà, può aprirci delle opportunità in futuro.