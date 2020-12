Più informati ma più depressi. Ecco la fotografia degli italiani sul web

Cresce la voglia di informarsi online, sia sui siti generalisti delle news (+ 14,7%, +15,5%tra giugno e ottobre), sia sui portali della stampa tecnologica (+58,9%) mentre, sul versante dell’intrattenimento, si nota un’attenzione maggiore al gambling, inteso come strumento di evasione in un frangente particolarmente negativo. I siti dei casinò salgono del 38,9% (dopo un +108,3% tra giugno e ottobre) così come il mondo dei games, che fanno rilevare un incremento, tra i mesi di giugno e novembre, del 28,6%.

Ance il settore scommesse legato agli sport è in crescita (del 36,9%), così come i contenuti utili al lavoro da casa o all'uso di risorse online per scopi professionali ma anche per il tempo libero.

Come prevedibile, vista la limitazione imposta agli spostamenti, l’Osservatorio registra un calo di ricerche sul tema viaggi (travel -24,9%, air travel -19,7%, parcheggi negli aeroporti e trasporti legati alle partenze aeree -33,6%). Un calo particolarmente evidente nel corso del secondo lockdown, quando è venuta a mancare la prospettiva delle ferie estive.

Si rileva inoltre, nella sfera consumi, anche una discesa (-14,3%) dell’interesse per i siti dedicati all’automotive, dal momento che le famiglie si spostano meno e fanno meno acquisti importanti. Altrettanto prevedibile il calo di interesse per i ristoranti, mentre aumentano le ricerche in ambito real estate (+9,6% tra giugno e novembre, +23,3% nel periodo giugno-ottobre), probabile conseguenza dell’orientamento al risparmio o all’investimento in un bene rifugio come il mattone.

Si intravedono segnali di attenzione verso se stessi, con la moda, il fitness e il benessere che presentano indicatori positivi anche se non marcatissimi. In particolare, nel settore moda si passa dal -14,9% del periodo giugno-ottobre al+13,3% del periodo giugno-novembre (con un'accelerazione tra ottobre e novembre del 33,2% per effetto del Black Friday), così come nel beauty/fitness, il traffico dei siti cresce del +10% tra giugno e novembre. Il fitness inteso solo come ginnastica fa registrare il +34,1% tra giugno e novembre e dimostra probabilmente la volontà di tornare in forma dopo il primo lockdown e le ferie estive.