Più investimenti pubblici nella ricetta del fondo monetario per la ripresa post-Covid È la prima volta che il Fmi formula queste raccomandazioni. Ma a patto che siano improntati a criteri di efficienza e tempestività. Progetti chiari, capaci di stimolare la crescita e con un cronoprogramma crebidile

(IMAGOECONOMICA)

Nel suo report di questo mese sulle condizioni di finanza pubblica a livello globale, il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha invitato i paesi avanzati ad un aumento (scaling up) degli investimenti pubblici come parte essenziale della strategia per la ripresa dell'economia.

È la prima volta che il Fondo – solitamente molto attento a ribadire l’importanza di una spesa pubblica improntata a criteri di prudenza e sobrietà – formula simili raccomandazioni in modo così esplicito.

La novità si spiega con l’urgenza di un’efficace azione di contrasto ai devastanti effetti economici del Covid-19, con una contrazione stimata del Pil globale pari ad almeno il 4,5% per il 2020. Per avere un termine di paragone, nell’annus horribilis 2009 il crollo era stato di “appena” l’1,7 per cento.

Il potenziale degli investimenti pubblici

Il Fmi riconosce che sinora i governi sono opportunamente intervenuti nei mesi di picco dell’emergenza sanitaria con misure di sostegno ai cittadini e alle imprese più vulnerabili a fronte del brusco calo del reddito disponibile e dell'impennata della disoccupazione. Al contempo, tuttavia, rimarca l’enorme potenziale degli investimenti pubblici per stimolare la crescita e l’occupazione nella fase post-pandemica. Alla base di questa raccomandazione c’è il fatto che la spesa pubblica in conto capitale presenta tipicamente moltiplicatori fiscali più elevati rispetto a quella di parte corrente come consumi pubblici o sussidi, specie in periodi elevata incertezza (come quello attuale), con valori nell’ordine di 2 su un orizzonte temporale di 2 anni. Purtroppo, salvo qualche eccezione, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una progressiva rarefazione degli investimenti pubblici in tutti i paesi.A partire da quelli più ricchi. Dall’analisi del database del Fmi sugli investimenti e lo stock di capitale, emerge che tra il 1992 e il 2017, nei paesi del G7 l’incidenza degli investimenti pubblici sul Pil è passata da una media del 4,5% ad una del 3,3 per cento.

Questo calo di oltre 2 punti percentuali è il risultato di un trend di decrescita che in sostanza è stato sospeso solo nel 2009 quando i governi sono intervenuti a tamponare la significativa riduzione degli investimenti privati che si sono faticosamente ripresi negli anni successivi

Per diverse economie avanzate, come il Giappone o la Francia, il ridimensionamento della spesa per investimenti del settore pubblico è un processo di lungo corso. Altrove, invece, il massiccio consolidamento fiscale seguito alla crisi finanziaria globale ha accelerato la contrazione nella formazione di capitale fisso da parte dello Stato