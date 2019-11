Più investimenti nella ricerca per un pianeta sostenibile di Dario Braga

Il movimento FridaysForFuture sta attirando l’attenzione sia dell’opinione pubblica sia dei “decisori” ai grandi temi della sostenibilità e dell’ambiente. Il dibattito è aperto e, come in altri casi, non mancano le opposte tifoserie. I social impazzano, attirando fanatismi e risentimenti pro e contro i milioni di giovani che hanno manifestato nelle scorse settimane. Il tema ambientale non è di oggi, né è di Greta Thunberg, alla quale va tuttavia riconosciuto il merito di essere riuscita a bucare un’opinione pubblica ormai avvezza al game of fears quotidiano giocato su questa o quella catastrofe imminente.

Anche se non mancano scettici e negazionisti, il problema c’è. E non è solo un problema di cambiamento climatico. In fondo, e mi rendo di dire una “eresia”, non è nemmeno il problema principale. Di che parlo?

Quest’anno l’overshoot day, cioè il giorno dell’anno in cui l’umanità ha esaurito la sua quota annuale di risorse naturali, è arrivato il 29 luglio. Sempre in anticipo sull’anno precedente, come ormai sta succedendo dagli anni 70. Nel 2019 utilizzeremo le risorse naturali equivalenti a quelle di 1,75 pianeti Terra. Consumiamo largamente più di quanto il pianeta sia in grado di produrre in un ciclo annuale. Stiamo compromettendone la capacità di rigenerare le risorse che serviranno alle generazioni future.

Altro dato in aumento è quello della popolazione mondiale. Basta andare sul sito delle Nazioni Unite per vedere le proiezioni. Per il 2050 si prevede, in funzione del numero di figli e dell’aspettativa di vita alla nascita, una “forbice” tra 10 e 11 miliardi di persone. Per capirci, qualcosa tra 2 e 3 miliardi di esseri umani in più rispetto a oggi. Non solo questo, le Nazioni Unite ci dicono anche che la durata media della vita a livello mondiale crescerà ancora, portandosi intorno a 77 anni (83 per la sola Europa) nel 2050. Saremo di più e vivremo più a lungo e quindi consumeremo di più e più a lungo e, ovviamente, aspireremo tutti a condizioni di vita migliori e per tutti.

In questo scenario di crescita esponenziale è difficile pensare all’autolimitazione dei consumi basata su scelte individuali. Qualunque ragionamento di “decrescita felice” o di diminuzione del fabbisogno energetico, qualsiasi modello di alimentazione sufficiente e diffusa o di economia circolare così come qualunque politica di welfare ecc. si scontrerà con il fatto che la Terra è una sfera di superficie finita, con una popolazione in aumento e risorse in calo. Presto avremo bisogno di due pianeti e non li abbiamo.