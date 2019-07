Più lavoro se il capo-azienda è donna, soprattutto al Sud

GUARDA IL VIDEO / Dall'Ict alla sanità: pronte oltre 15mila offerte di lavoro per i giovani

L’ impatto occupazionale

Dai dati di Unioncamere viene fuori che il 15% degli occupati nel settore privato presta il suo servizio in un’azienda femminile. Una percentuale che in Molise e in Sardegna supera però il 20 per cento. E anche la Calabria si colloca su risultati analoghi mentre in Sicilia, Umbria e Abruzzo sfiorano il 19%; poco più sotto la Basilicata con il 18 per cento. Nel complesso, alle 483mila attività a trazione femminile si deve il 17% dell’occupazione generata dal settore privato nel Sud e nelle Isole, pari a quasi un milione di persone.

Alle spalle del Meridione troviamo poi il Nord Ovest: nelle 314mila imprese femminili censite da Unioncamere-Infocamere lavorano più di 800mila persone, corrispondenti all’11,8% degli addetti totali dell’area. A seguire il Centro, con 302mila imprese femminili e 710mila addetti e un’incidenza complessiva del 15 per cento. In coda il Nord Est, con 232mila attività guidate da donne e 627mila impiegati, pari al 13,5% dell’intero settore privato.

In valore assoluto sono invece Lombardia e Lazio i territori che registrano i numeri più elevati in questo settore. La prima vanta infatti 179mila imprese femminili e oltre 500mila addetti; il secondo risponde invece con 145mila attività d’impresa in “rosa” e oltre 325mila lavoratori.