Più libri, più liberi: la fiera della piccola e media editoria a Roma dedicata a Giulia Cecchettin

Si è aperta nel ricordo di Giulia Cecchettin la Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, con oltre 600 appuntamenti e più di 400 persone impegnate a far girare tutta la macchina alla Nuvola dell’Eur a Roma. La nuova edizione in programma fino al 10 dicembre è promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie). «È un dovere ricordare Giulia Cecchettin ed è un segno di come il mondo della cultura e dei libri siano uno degli antidoti contro la violenza e le guerre» ha spiegato il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta.

Settemila ragazzi nella giornata inaugurale

Fin dall’apertura il pubblico ha manifestato il suo affetto per l’ormai immancabile appuntamento culturale più importante della Capitale affollando le biglietterie dal mattino. Settemila, nella sola giornata inaugurale, i ragazzi e le ragazze presenti provenienti dalle scuole di tutta Italia. «Più libri più liberi è una splendida festa», ha affermato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, che ha aggiunto: «Il disegno di legge sul libro, che verrà fatto in collaborazione con gli editori e le associazioni sarà su più piani: c’è l’intervento a favore del tax credit per le librerie, c’è l’intervento sulla carta, l’accredito d’imposta che verrà rinnovato, l’intervento per il sostegno all’acquisto, in più c’è il Comitato per il Copyright che si è insediato e stiamo lavorando insieme» ha spiegato Mollicone.

Il libro alla sfida del digitale

Con una nuova curatrice e responsabile del programma Chiara Valerio, la fiera parte all’insegna delle novità. «Le piccole case editrici sono un motore fondamentale. Il panorama culturale italiano non sarebbe lo stesso. Dobbiamo fare di tutto per sostenere il libro nelle sfide gigantesche che ci sono, il digitale, l’IA. Noi siamo al fianco della fiera, in particolare con Biblioteche di Roma. Nel Pnrr c’è un investimento gigantesco sulla rete biblioteche. Dobbiamo punteggiare la città di luoghi dove ci sono i libri, dove ci si può collegare e connettere» ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Obiettivo 120mila visitatori quest’anno

«Più Libri più Liberi ha portato alla Nuvola più di mezzo milione di partecipanti in cinque anni. La scorsa edizione sono stati 105 mila i visitatori. Quest’anno vorrei raggiungere il record di 120 mila persone e tantissimi giovani. La fiera è diventata un punto di riferimento» ha detto Angela Maria Cossellu, amministratrice delegata Eur spa