Più linee dati in una rete Wan: la ricetta (pugliese) per la banda ultralarga

A darle vita, solo due anni fa, ci hanno pensato un 17enne, Giuseppe Di Pierro, incluso di recente nella lista dei 100 innovatori under 30 di Forbes, e uno specialista con esperienza decennale nei servizi informatici, Stefano Aversa.

Siamo a Monopoli, in provincia di Bari, non esattamente la culla per lo sviluppo delle nuove tecnologie in Italia.

Eppure, Uania è nata proprio qui, e non ci ha messo molto tempo a farsi apprezzare per una soluzione - coperta da brevetto e completamente ingegnerizzata - in grado di aggregare le linee dati esistenti per garantire una maggiore larghezza di banda alle imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) che operano in aree geografiche poco servite dalle infrastrutture in fibra ottica.

Due le componenti principali: un dispositivo plug and play (UaniaBox) e un servizio in abbonamento (UaniaCloud). L'apparato viene installato presso l'azienda che già dispone di una linea a banda larga (fissa, mobile o satellitare), si sostituisce al router dell'operatore e assicura la connettività appoggiandosi ai server della società ospitati presso il data center di via Caldera a Milano.

Cancellare il digital divide

In Italia sono circa 11,2 milioni le persone che attualmente non hanno accesso alla banda ultralarga e (dato ancora più preoccupante) sono ben 7mila le aree industriali (su un totale di 11mila) che non possono sfruttare la connettività fino a 100 megabit per secondo.