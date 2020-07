Più lusso e tecnologia per il gigante Bentayga Il brand top del gruppo Vw rinnova il suo bestseller. Arriva anche l’ibrido plug-in di Massimo Mambretti

Il brand top del gruppo Vw rinnova il suo bestseller. Arriva anche l’ibrido plug-in

2' di lettura

Il rinnovamento del megasuv Bentayga completa il rinnovamento della famiglia Bentley facendo avanzare il punto d’incontro fra lusso e tecnologia. La nuova interpretazione del modello più venduto del marchio B Alata si presenta con una linea meno spigolosa della precedente, che trae ispirazioni dalle recentissime edizioni dell’ammiraglia Flying Spur e della sportiva Continental Gt.

Dalla prima, la nuova Bentayga eredita la larga mascherina a sviluppo verticale affiancata da gruppi Led Matrix che seguendo l’andamento arrotondato dello scudo paraurti disegna il nuovo family style del marchio. Dalla seconda prende spunto la completa rivisitazione della parte posteriore, che poggia anche su un allargamento della carreggiata di 2 centimetri.

Il Lato B di Bentayga propone un inedito portellone a tutta larghezza, che si raccorda con il padiglione e con le fiancate, incastonando una fanaleria a sviluppo orizzontale che sposta il portatarga nello scudo paraurti. Ricordiamo che Bentley appartiene al gruppo Vw e Bentayga condivide piattarfoma e soluzioni tecniche con altri modelli meno blasonati.

L’evoluzione degli interni si basa sull’upgrading della ricercatezza, del confort e delle tecnologie. Il mix genera un’atmosfera in cui la qualità dei materiali e la varietà degli abbinamenti cromatici, personalizzabili a dismisura, unitamente alla realizzazione artigianale si sviluppano in un nuovo formato. Quest’ultimo è generato dalla plancia parzialmente ridisegnata a, dall’incremento dello spazio di 10 centimetri per le gambe di chi siede posteriormente che può anche avvalersi di un mini-tablet per gestire funzioni legate al confort e all’infotainment.

Quest’ultimo, ora, propone di un display da 10,9”, è dotato di Sim residente per gestire funzioni anche da remoto, integra Apple Car Play e Android Aut. L’evoluzione in chiave hi-tech della Bentayga è completata dalla strumentazione digitale e configurabile. La carriera della nuova Bentayga parte con la versione spinta dal V8 sovralimentato di 4 litri da 550 cv e con 770 Nm di coppia. Il powertrain abbinato al cambio automatico a otto marce spinge questa Bentayga sino a 290 all’ora e le permette di raggiungere i 100 orari in 4”5. In seguito arriveranno la ibrida plug-inda 449 cv e la Speed, sempre equipaggiata con un’unita W12 di 6 litri da 635 cv.