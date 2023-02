Più della metà degli italiani ha fatto una donazione nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

I nuovi dati Bva-Doxa, contenuti nell’Italian Giving Report di «Vita», mostrano una generosità inedita da parte degli italiani: tra il 2021 e il 2022 la quota di donatori alle associazioni è passata dal 35% al 55%, mentre le donazioni informali sono passate dal 36% al 50%. L’incremento è dovuto, al netto delle donazioni all’Ucraina, alla componente di donatori più evoluta sul digitale ora considerata nel campione e comunque al ricorso maggiore al canale online. Inoltre il report rileva l’effetto Covid: in base alle dichiarazioni dei redditi 2021, gli italiani hanno donato 1,1 miliardi in più rispetto all’anno precedente.

Un pubblico più digitale e istruito

Secondo l'indagine “Italiani Solidali 2022” di Bva Doxa, l’anno scorso il 38% degli italiani ha fatto una donazione a un'associazione, una crescita rispetto al 2021, quando la stessa quota si fermava al 21 per cento. Quando poi gli intervistati sono stati sollecitati a ricordare meglio il tipo di donazione (specificando le tipologie) la quota è schizzata dal 35% al 55 per cento. A che cosa è attribuibile questo balzo generale delle donazioni? Prima di tutto, a un cambiamento delle rilevazioni che mette meglio a fuoco l’evoluzione del donatore. Accanto alle 1.000 interviste personali (comunque rappresentative della popolazione italiana) sono state aggiunte 1.011 interviste online a un pubblico più istruito, più giovane e localizzato nelle grandi città e con una maggiore abitudine nell’utilizzo del digitale. Un campione diverso - quindi non direttamente comparabile - ma più rappresentativo dell’evoluzione degli ultimi anni quando molti donatori - a causa dell’emergenza Covid - hanno scoperto o accentuato - il ricorso ai canali online per le loro donazioni.

Effetto disintermediazione

L’indagine di Bva-Doxa - anticipata da «Vita» in distribuzione digitale l’ 8 febbraio 2023 -rileva che il 20% degli italiani ha fatto una donazione per l'Ucraina e questo ha contribuito al balzo del fundraising. Ma solo in parte: solo un terzo ha scelto un'organizzazione non profit mentre due terzi hanno donato tramite collette e raccolte informali. In generale le donazioni informali (collette, offerte alla messa, elemosina, donazioni per le scuole, raccolte per canili e gattili ecc) hanno avuto un balzo dal 33% del 2020 al 36% del 2021 fino al 50% del 2022. Si conferma quindi una tendenza crescente negli ultimi anni: quando ci sono emergenze gli italiani preferiscono donare in modo più diretto (protezione civile, ospedali ecc) o ai beneficiari (raccolte per l’Ucraina). «Per come ho imparato a conoscere i donatori in Italia - spiega Valeria Reda, senior research manager di Bva Doxa - quando ci sono emergenze gli italiani disintermediano. Poi tornano alle cause e alle organizzazioni per le quali sono abituate a donare». Una disintermediazione che per gli enti del terzo settore è una sfida, soprattutto se si considera il calo delle donazioni sul lungo periodo a partire dalla crisi economica del 2007-2008, come rilevato lo scorso autunno dall’Istituto Italiano della Donazione.

In crescita la donazione media

La donazione media, sempre secondo le anticipazioni di Italiani Solidali, nel 2022 sale da 61 a 69 euro per chi ha donato a una associazione, mentre scende da 32 a 22 euro per chi ha fatto solo donazioni informali. Considerando solo gli italiani che dichiarano spontaneamente di aver fatto una donazione a un'organizzazione non profit, la donazione media si attesta a 84 euro (era 73 nel 2021). Mentre scende comprensibilmente l’attenzione per la sanità e sale quella per i rifugiati e i diritti umanitari, va segnalata la crescita di destinazioni per l'ambiente, per gli animali, per la scuola e l'educazione.

Le donazioni individuali a 6,78 miliardi

Nell’analisi di Vita - firmata da Sara De Carli - si stima in 6,787 miliardi il valore delle donazioni individuali degli italiani nel 2020: un balzo in avanti del 19% rispetto ai 5,683

dell'anno prima. Crescono anche (dell'11%) gli atti donativi portati in dichiarazione dei redditi: sono 2.065.968 le donazioni dichiarate, 200mila in più in un solo anno. Ancora

pochissime, tuttavia, se si pensa che nel 2021 i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione dei redditi sono stati 31,6 milioni. Interessante il rigo dedicato al

beneficio fiscale previsto dalla legge 27/2020 (il Mef aggrega i dati non per finalità della donazione ma per legge su cui si appoggia il beneficio fiscale): una detrazione del

30% di quanto donato per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, agli ospedali, al non profit. Sono 200.489 le donazioni

registrate, per oltre 61 milioni di euro di detrazioni, che corrispondono almeno a 203 milioni di euro donati.