Più opzioni per la Bce dalle incertezze della guerra

Doppio movimento per spread e decennali

RENDIMENTI TITOLI DECENNALI - EUROLANDIA Loading...

La parte più breve della curva ha visto anche la riduzione dello spread tra i rendimenti dei Paesi con tripla A, e quelli di tutti i Paesi di Eurolandia, differenziale che è invece aumentato costantemente per le scadenze più lunghe, compresi i decennali che pure, nel loro complesso, hanno visto ritorni in calo da metà febbraio. Sarà interessante, durante la conferenza stampa dopo la seduta, capire se ci sono indicazioni sulla priorità della Bce: il controllo dei rendimenti complessivi oppure la riduzione dei rischi di frammentazione – e quindi di aumento dello spread – tra un Paese e l'altro.

LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

Alla Banca centrale europea, in ogni caso, più che le condizioni finanziarie interessano le condizioni di finanziamento, per le quali manca un indice complessivo (simile a quello calcolato per gli Usa dalla Fed di Chicago). Il costo del credito, nell'ultimo periodo è in ogni caso rimasto relativamente basso, con qualche spinta al rialzo in Germania. I prestiti alle imprese non finanziarie – la cui rilevazione, non destagionalizzata, è ferma a gennaio – mostra ancora la prosecuzione della tendenza al rialzo: la sostanziale stabilità mostrata a gennaio rispetto a dicembre non può essere ancora considerata un segnale rilevante.

Più enfasi sulle opzioni percorribili

La Bce affronta quindi le incertezze del quadro bellico avendo di fronte un quadro creditizio e finanziario relativamente non preoccupante e, apparentemente, in base a un'analisi puramente esplorativa, coerente con la situazione. La flessione del cambio, e la possibile spinta sui prezzi dell'energia già colpiti dalla carenza di offerta, è probabilmente l'elemento critico ed è nota la riluttanza delle banche centrali a parlare della valuta per la difficoltà di gestire, su questo mercato, le aspettative. Nella difficoltà di prevedere i dettagli dell'esito della riunione – gli analisti sono particolarmente diviso – è probabile che la Bce ampli, o enfatizzi, le sue possibilità di fare scelte diverse in relazione all'andamento degli eventi. Senza modificare però il quadro complessivo: se era inquieta sull'inflazione a febbraio, a maggior ragione lo è a marzo con l'euro in flessione.