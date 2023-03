Più personalità per la Vw ID.3 con il make up del terzo anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato il primo modello elettrico di Volkswagen a debuttare sul mercato, sulla base della piattaforma modulare Meb specifica per le auto a batteria. Ora per ID.3, a meno di tre anni dal lancio, è venuto il momento di un ritocco sia pure leggero, introducendo novità estetiche e tecnologiche, intervento necessario (e riuscito) per dare più personalità a una vettura da alcuni criticata su questo punto.

Il frontale ad esempio propone un nuovo paraurti con presa d’aria centrale più grande e altre due per migliorare il flusso d’aria alle ruote anteriori. Novità estetiche anche per il cofano, privo della discutibile fascia nera sotto il parabrezza.

Rivisti anche i fanali: il disegno delle luci dei freni creano una forma a X e sono inoltre presenti gli indicatori di direzione dinamici. Nessuna differenza in termini di dimensioni: la ID.3 model year 2023 misura sempre 426 cm di lunghezza, 180 cm di larghezza e 156 cm di altezza, con un passo di 277 cm. L’unica differenza è relativa all’altezza: ora la ID.3 è infatti più bassa di 6 mm.

Passando all’abitacolo, è stata migliorata la qualità dei materiali sulla base dei feedback dei proprietari di ID.3 con degli elementi soft-touch, più piacevoli al tatto, oltre a nuovi pannelli porta con braccioli più grandi. Il resto dell’abitacolo è invariato ad eccezione delle nuove bocchette d’aerazione centrali con la scritta ID.3.

Non cambia il piccolo quadro strumenti digitale da 5,3 pollici così come il sistema multimediale che sfrutta un grande display touch da 12 pollici. A questi si aggiunge un head-up display a realtà aumentata per una navigazione più dinamica. Lunga la lista dei sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il Travel Assist con cambio di corsia automatizzato e il Park Assist Plus in grado di riprodurre le manovre più frequenti. Non ci sono novità a livello tecnico. Il powertrain è offerto in due versioni, Pro e Pro S riferiti a due tagli di batteria: 58 kWh e 77 kWh. La prima offre un’autonomia fino a 426 km, mentre l’altra consente di percorre fino a 546 km. L’accumulatore alimenta l’unità elettrica che sviluppa 204 cv e 310 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 7,3 secondi per la 58 kWh o 7,9 secondi per la Pro S, con una velocità massima di 160 km/h. Per la ricarica, l’ID.3 Pro può passare dal 5 all’80% in 35 minuti con un caricatore rapido da 120 kW. Sulla Pro S la capacità di ricarica fino a 170 kW può garantire l’80% della carica in 30 minuti.