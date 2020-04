Più piste ciclabili, corsie preferenziali per i bus e contapasseggeri: la rivoluzione della mobilità dopo il Covid Dalla grande città al piccolo comune, si pone il problema di quale modello di mobilità sarà opportuno adottare per evitare che la curva dei contagi torni a impennarsi di Andrea Carli

Coronavirus, l'Italia si prepara ad affontare la "Fase 2"

6' di lettura

Rendere ordinario ciò che allo stato attuale è straordinario. L’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus come occasione per rivedere la mobilità urbana. Nelle ore in cui il Governo ragiona su quando e come procedere alla fase due della gestione dell’emergenza coronavirus, quella che passerà attraverso la riapertura di attività produttive e commerciali, si pone il problema di quale modello di mobilità sarà opportuno adottare per evitare che la curva dei contagi torni a impennarsi. Si tratta di individuare soluzioni che garantiscano il requisito minimo: il distanziamento delle persone. Il problema è all’attenzione dei Comuni. Secondo il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, nella fase due sarà necessario «ripensare e riorganizzare la nostra organizzazione della vita sia nei trasporti che nel lavoro e nelle attività quotidiane».

Il confronto tra Comuni e Governo

L’Anci, l’associazione dei comuni italiani, sta dialogando con il Governo, aprendo anche alla possibilità di valutare la rimodulazione di quote di finanziamenti già assegnati, destinandoli all’attuazione di una serie di azioni a livello locale, che oltre ad una valenza sanitaria, rappresentano soluzioni sostenibili in grado di agevolare la vita e la mobilità delle persone. Allo stato attuale siamo ancora nella fase di studio della questione mobilità dopo il Covid-19. Per parlare di veri e propri piani occorrerà attendere i prossimi giorni.

Ambientalisti in pressing: non abbandonare smart working

Legambiente punta sulla bici per ripensare la mobilità urbana dopo il lockdown, e col virus ancora in giro. Ma non solo: propone di spingere sul car sharing (auto soprattutto elettriche, bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini), e di non abbandonare lo smart working che abbiamo scoperto in questi giorni e che riduce il traffico di pendolari.

Mobilità sostenibile: cinque milioni di italiani in sharing

L’Italia non partirebbe da zero. Secondo il White Paper “La mobilità sostenibile e veicoli elettrici”, elaborato da Repower prima dell’emergenza Covid-19, l’offerta di sharing in Italia coinvolge oltre 5 milioni di cittadini (1 milione in più in 2 anni) e i servizi tra car sharing, scooter sharing, car pooling, bike sharing superano le 360 unità, per ben 33 milioni di spostamenti, una media di 60 al minuto.

Le ipotesi al vaglio del comune di Roma

L’intenzione di tracciare un nuovo modello di mobilità nel contesto di una grande metropoli con oltre due milioni e 800mila abitanti, quale è Roma, peraltro alle prese con il problema di sempre di servizi pubblici non sempre efficienti, diventa automaticamente una necessità impellente. Ecco allora che il Campidoglio sta già prendendo in considerazione alcune ipotesi il più possibile funzionali all’obiettivo di una progressiva riapertura delle attività in città. Nella strategia che punta a rivedere il trasporto pubblico rientrerebbe il contingentamento sui mezzi pubblici e nelle stazioni metro, contapasseggeri e segnaletica a terra su tutti bus e alle fermate per rispettare le distanze tra passeggeri. Sarebbero altresì previsti percorsi fuori dalle stazioni più affollate e monitoraggio sui flussi di utenti sui mezzi e alle fermate attraverso le celle telefoniche.