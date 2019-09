Più poteri, più contenzioso: le riforme rischiano un boomerang

3' di lettura

Da quando la Corte costituzionale, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, è divenuta sempre più l’arbitro dei conflitti tra lo Stato e le Regioni, quella attribuzione ha assunto un rilievo maggiore.

Questa crescente attenzione si è potuta registrare non soltanto da parte degli studiosi ma anche da parte di coloro che vivono la realtà socio-economica del Paese, i quali, operando e lavorando come soggetti privati con le istituzioni, vivono non di rado quella conflittualità delle competenze (e la conseguente incertezza normativa) come un forte rallentamento - se non un vero e proprio impedimento - al loro quotidiano lavoro nella società e nel mercato.

Ecco perché la misurazione dell’andamento di quel contenzioso è divenuta un’analisi decisiva per valutare lo stato del Paese e della sua dinamicità. D’altronde, questa analisi è misura orizzontale della forza e dell’intensità del dialogo inter-istituzionale tra forma di Stato e forma di Governo, innanzitutto nell’ambito del principio di leale collaborazione. È indice delle scelte e degli effetti politici sulle dinamiche istituzionali, in ragione dei differenti orientamenti che ciascuna Regione normalmente esprime rispetto a quelli nazionali. È espressione, infine, del grado di accentramento o di decentramento che il nostro ordinamento esprime dentro quel dialogo istituzionale e alla luce delle scelte politiche reciprocamente fatte, innanzitutto in virtù di quanto disposto dall’articolo 5 della Costituzione.

Su questa base, dunque, a leggere con attenzione i dati sembrano consolidarsi una serie di elementi riguardo al conflitto fra Stato e Regioni.

In primo luogo, il fatto che, mentre il numero di decisioni della Corte tendenzialmente decresce, il numero di quelle che riguardano proprio il conflitto fra Stato e Regioni tende invece a crescere, in un trend che appare acuirsi proprio in coincidenza con i principali momenti elettorali politici nazionali, soprattutto di fronte a situazioni di stallo. In questo senso, il 2018 è un anno particolarmente interessante in quanto la percentuale delle decisioni della Corte sul conflitto Stato-Regioni rasenta quasi la metà di quelle presentate (il 48,8 %), a dimostrazione del fatto che se c’è uno stallo politico a livello nazionale ne risente anche il dialogo con le autonomie. Si tratta di una forma di instabilità politica poco considerata, che tuttavia incide sull’andamento quotidiano del nostro Paese, anche rispetto alla sua crescita e al suo sviluppo economico. Un fatto che non va mai dimenticato, soprattutto in questi giorni.