Più privacy su Whatsapp, si potrà uscire dai gruppi senza avvisare gli altri

“Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona”. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, con un post sul suo profilo Facebook.

Nell’intenzione di Zuckerberg, le novità vogliono offrire agli utenti un maggiore controllo sulle conversazioni e ulteriori livelli di protezione mentre si inviano e ricevono messaggi. Per quanto riguarda le chat di gruppo, solamente l’amministratore sarà informato in caso di abbandono di un partecipante.

Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta (ANSA)

Meta, il colosso social che oltre a Whatsapp comprende anche Facebook e Instagram, qualche settimana fa registrato il primo calo ricavi della sua storia, chiudendo il secondo trimestre con una diminuzione dell’1% a 28,8 miliardi di dollari e un utile netto in calo del 36% a 6,6 miliardi.