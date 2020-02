«Più progetti green e tecnologia nel futuro di Maire Tecnimont»

Un’attività in crescita che beneficia della piattaforma internazionale di ingegneria del gruppo Maire Tecnimont, oggi arrivato a oltre 3,6 miliardi di euro di fatturato, che ha circa 10mila tra dipendenti e collaboratori, soprattutto ingegneri e tecnici, titolare di 1300 brevetti. Il gruppo ha una quota di mercato del 30% in termini di capacità installata di impianti di poliolefine su licenza di terzi, il 54% nelle licenze di tecnologie urea ed è tra i leader nelle tecnologie per la produzione di idrogeno, recupero zolfo e tail gas.

«Nei paesi in via di sviluppo c’è grande e continua richiesta di questi impianti, abbiamo allargato il raggio al Sud Est asiatico, ci attendiamo una forte crescita dell’Africa, vista la grande dotazione di materie prime», continua Di Amato. È nell’ impiantistica che ha mosso i primi passi come imprenditore, a 19 anni, con tre dipendenti. Il salto più importante lo compie nel 2004, con l’acquisizione di Fiat Engineering dal gruppo Fiat, trasformandosi in general contractor e cominciando l’espansione all’estero. Nel 2005 ne avviene un’altra: Di Amato (che è nato nel 1963) compera Tecnimont da Edison, espandendosi nel petrolchimico e nell’oil&gas, un’operazione valutata come la seconda più importante in Italia. Nel 2007 avviene la quotazione in Borsa, attualmente il flottante è circa il 49%, mentre Di Amato mantiene per sé il 51. Subito dopo Di Amato completa l’acquisizione della controllata indiana, con sede a Mumbai, dove lavorano 3mila ingegneri. Seguono la Stamicarbon e la Kinetics Technology, grazie alle quali il gruppo allarga le proprie competenze. Decenni di impegno, che gli hanno portato nel 2016 l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Dal suo quartier generale romano (ha anche una grande sede nelle due torri Garibaldi a Milano con uffici e centri di ricerca) guarda non solo le cupole delle chiese di piazza del Popolo, ma anche al futuro dell’azienda nei prossimi dieci, vent'anni: «mi immagino un gruppo sempre più tecnologico, più sostenibile e più digitale, settori in cui stiamo investendo molto. La sfida green vogliamo vincerla, utilizzando una materia prima di ingresso sempre meno fossile», dice l’imprenditore romano, che nella ricerca per la trasformazione energetica ha investito negli ultimi cinque anni 50 milioni.

Per l’impianto di Bedizzole, che è entrato in piena attività a fine 2018 dopo tanti anni serviti per lo sviluppo tecnologico e la sua realizzazione, Di Amato, stimando in media un anno per la sola costruzione, sta studiando con i suoi collaboratori «un piano d'azione nei confronti degli stakeholder. Ne vorremmo realizzare altri, in Italia e all’estero, standardizzando gli iter autorizzativi per accelerarli. I rifiuti sono il petrolio del terzo millennio».

Anche l’accordo con Eni per Livorno e Porto Marghera si concretizzerà nei prossimi mesi: «saranno i primi impianti al mondo di questo tipo per bioraffinerie, con una tecnologia tutta studiata al nostro interno». E già sono maturate altre novità, come lo studio attualmente in corso nella sede romana di via Tiburtina per estrarre dalle alghe componenti ad alto valore aggiunto come gli Omega tre e il betacarotene, o ancora l’amido come base per la produzione di polimeri: «Vorremmo arrivare a miscelare un polimero biodegradabile, che può avere uno sviluppo in produzioni di nicchia, anche nella cosmetica». Il green deal in Maire Tecnimont è già una realtà.