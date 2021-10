Più residenziale e avanti con gli uffici: ecco il portafoglio ideale dei big

«Più in generale siamo molto positivi sugli uffici: è assurdo pensare che la gente andrà a vivere nei borghi e che dovremo demolire le torri a uso terziario. L'ufficio sta già dimostrando di essere resiliente e rimarrà la prima asset class degli investitori istituzionali – ha puntualizzato –. Siamo positivi anche sul living, sulla logistica italiana devo invece dire che i prezzi sono già molto alti, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'e-commerce. E per il retail penso che, se lavorassi per una società con un profilo di rischio più alto del mio, lo guarderei attentamente perché ripartirà».

Cdp Immobiliare

«Un portafoglio per investire nel real estate oggi? Sicuramente deve avere una prevalenza di residenziale e uffici, entrambi in versione post Covid e da coniugare in coerenza con il tema delle infrastrutture e delle città», è l'idea di Marco Doglio, chief real estate Cdp e a.d. di Cdp Immobiliare. Aggiunge che Milano arriverà presto a una saturazione in termini di opportunità di investimento e che per questo Roma è particolarmente interessante e Cdp sta portando avanti molti sviluppi.

Tra questi, cita il Poligrafico dello Stato, 65mila metri quadrati di cui 30mila affittati all'Enel, che saranno inaugurati alla fine dell'anno prossimo. O i 70mila mq delle cosiddette “Torri di Beirut”, o più propriamente Torri Ligini, dell'Arco di Santa Susanna e di via Alessandria, dove è stata aperta una succursale della Cassa che sta diventando il prototipo dei nuovi uffici della pubblica amministrazione. «Abbiamo anche allestito una nuova sede del ministero del Turismo a via di Villa Ada e stiamo iniziando nuovi progetti, sempre nella Capitale, come il palazzo degli Esami davanti a Trastevere e un altro immobile a via Urbana, dietro alla Stazione – ha evidenziato Doglio –. Sono esempi di sviluppi fattibili, che finalmente stanno vedendo la luce, e lo Stato sta facendo la sua parte».