Più servizi, meno debiti. Al Nord innovazione e spinta oltreconfine

IMPRESE E ADDETTI

Valori assoluti e percentuali. (Fonte: Istat)

Il peso della famiglia

Il controllo diretto della persona fisica o della famiglia imprenditoriale è ancora prevalente e riguarda i tre quarti del sistema, con pesi tuttavia fortemente decrescenti all’aumentare della stazza aziendale. Per converso, se la presenza di manager ai vertici è residuale per le Pmi (solo il 5% delle aziende tra 10 e 49 addetti), sale oltre il 21% per le realtà maggiori, oltre i 250 addetti. Sistema comunque in decisa trasformazione, come testimonia il fatto che nel periodo 2013-2018 quasi un’azienda su dieci ha dovuto affrontare una fase di passaggio generazionale.

Le strategie di sviluppo

A sperimentare cambiamenti di processo, prodotto o mercato è stata una parte minoritaria del sistema, il 34,6% delle imprese, con la strada delle modernizzazione tecnologia ad essere la più battuta. Processi innovativi più frequenti al Nord ma soprattutto legati alle dimensioni: sono stati adottati solo dal 30,9% nel caso di aziende tra 10 e 49 addetti, dal 73,9% per chi ha supera quota 250. Percorsi innovativi che naturalmente si legano ad investimenti, effettuati dal 90,7% delle imprese “attive” in queste strategie, con interventi che si concentrano in particolare sul capitale umano.

Globalizzazione per pochi

Anche se l’export ha rappresentato il salvagente principale per superare la lunga crisi della domanda nazionale, il mercato di riferimento prioritario è ancora quello locale, con quattro aziende su dieci (tra le 88mila con almeno 10 addetti) ad operare al massimo in ambito regionale. Un quarto del campione opera in tutta Italia, il 31% anche oltreconfine. Media fortemente influenzate dalla geografia, con il mercato locale riferimento per il 50-70% delle imprese del centro-sud, mentre all’estremo opposto per Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige e Piemonte il mercato estero coinvolge il 38-40% delle aziende.



AL NORD È MAGGIORE LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE Estensione del mercato di riferimento . (Fonte: Istat)

I primi passi verso il mondo 4.0

Alla luce delle profonde trasformazioni tecnologiche in atto, Istat ha deciso di dedicare uno spazio ad hoc all’introduzione delle tecnologie digitali, ottenendo risultati non del tutto confortanti. Se è vero infatti che i tre quarti delle aziende hanno adottato nel periodo 2016-2018 almeno una delle 11 tecnologie abilitanti possibili (tra cloud e Iot, big data e robotica, manifattura additiva e software di connessione), solo un numero limitato di aziende si spinge verso numeriche interessanti, con la maggiore frequenza (90mila sulle 210 mila analizzate per questo campione) ad arrivare a quota tre, appena 30mila riescono a spingersi a sei o più applicazioni. E guardando in particolare alle tecnologie più sofisticate (Iot, realtà virtuale/aumentata, big data, automazione avanzata, simulazione e stampa 3D), ad adottarne almeno una è ancora solo il 16,6%.