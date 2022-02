Più Sim che persone, il mondo sempre più connesso fra 5G e tormenti delle telco

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In circolazione ci sono più schede di telefonia mobile che persone. Ecco come si è chiuso il 2021 secondo l’Ericsson Mobility Report di Ericsson che nel suo ultimo aggiornamento indica in circa 8,2 miliardi le Sim in un mondo già saturo ma in cui il ricorso a smartphone evidentemente cresce. Tant’è che nel solo quarto trimestre 2021 gli abbonamenti alla rete mobile sono aumentati di 24 milioni di unità. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+5 milioni), seguita da Stati Uniti (+4...