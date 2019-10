Più sinergie tra Stato e imprese sul fronte della cybersecurity

Affrontare oggi le minacce cyber significa prima di tutto rendersi conto dei potenziali costi. Sebbene i sondaggi ci dicano che gli operatori sono sempre più consapevoli dell’importanza strategica del digitale, sono ancora pochi coloro i quali si sentono vulnerabili e decidono quindi di investire in sicurezza in modo adeguato.

In primis dunque è necessario uno scatto mentale che permetta agli amministratori cosi come al personale aziendale di percepire in modo realistico le vulnerabilità dell’impresa.

Solo in un secondo passaggio arriva l’investimento che dovrebbe essere indirizzato almeno verso tre elementi di debolezza: 1) software, con l’acquisto o lo sviluppo interno di programmi di adeguata solidità e ristrutturazione dei processi interni; 2) formazione del personale a tutti i livelli per socializzarlo a un elevato grado di della cosiddetta “igiene cibernetica”; 3) reclutamento di addetti alla cybersecurity, inclusa la funzione critica del cybersecurity manager con competenze multidisciplinari che coprano informatica, diritto, politica, e management.

Ripensare la cybersecurity della propria società significa anche spingersi oltre i confini dell’azienda e mettere in atto procedure di sicurezza che riguardano tutta la filiera produttiva dai fornitori alla vendita al dettaglio. Perdere dati, perdere know-how per le aziende italiane significa perdere il bene più prezioso che possiedono. Per proteggere tali dati è necessario pensare a meccanismi di certificazione inter-aziendali.

E naturalmente fare cybersecurity implica anche integrarsi con il sistema di difesa nazionale. Non c’è dubbio infatti che per essere efficace il livello aziendale debba entrare in sinergia con quello individuale e quello nazionale. Tanto più in un mondo come quello attuale in cui una parte significativa del cybercrime è di origine governativa straniera. Agendo via proxy, governi stranieri mirano a indebolire la componente industriale estera e a rafforzare quella nazionale tramite la sottrazione di conoscenza attraverso lo spionaggio informativo.