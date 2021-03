Più soluzioni negoziali e decisioni fuori dai tribunali Per abbreviare i tempi si potrebbe puntare su un sistema di allerta soft che incentivi la ricerca di accordi e sulla riduzione dei passaggi giudiziari di Luciano Panzani

In questi giorni è viva l’attenzione sui “numeri” delle procedure concorsuali. Ci si chiede se i fallimenti e le procedure di ristrutturazione siano aumentate o diminuite nel 2020 e quale sarà il trend nell’anno in corso. Soprattutto ci si domanda, a fronte della richiesta che ci viene dall’Europa per una giustizia civile e una legge fallimentare più efficiente, quale affidamento si possa fare sul Codice della crisi, la cui entrata in vigore, già rinviata a settembre di quest’anno, è ormai imminente. Il presidente del Consiglio nel suo discorso alle Camere si è soffermato in particolare sulla necessità di una riforma della legge fallimentare, senza però chiarire se con ciò auspicasse una pronta applicazione della riforma già approvata o una sua radicale revisione.

In un recente studio Banca d’Italia ha sottolineato che nel 2020 per effetto del lockdown che ha colpito anche i tribunali, i fallimenti dichiarati sono stati inferiori alle attese, prevedendo per contro un loro rilevante aumento nel 2021, così com’è avvenuto dopo la crisi del 2008, anche in ragione del ritardo precedentemente accumulato. I dati pubblicati in questa pagina dimostrano che la durata dei fallimenti in Italia non è affatto diminuita e supera il dato medio dei 27 Paesi dell’Unione. L’esperienza concreta indica che anche le procedure di ristrutturazione durano troppo.

Il Codice della crisi

L’abnorme durata dei fallimenti è una delle tante conseguenze della mancanza di mezzi della giustizia civile. Il Codice della crisi, per quanto concerne la liquidazione giudiziale, il fallimento nel linguaggio ante riforma, è stato poco innovativo, tanto che si è detto che la principale modifica, a parte un maggiore e apprezzabile ricorso al processo telematico, è stata la rinumerazione degli articoli di legge, per il resto uguali alla legge fallimentare del 1942.

La critica è ingenerosa: la riforma si giova dell’introduzione della vendita telematica all’incanto anche per le vendite fallimentari e le vendite telematiche sono enormemente aumentate nel 2020, come rileva Sogeea. Ma è vero che la possibilità, nell’ambito del sovraindebitamento, per il creditore di chiedere la liquidazione ove i debiti superino i 30mila euro prevista dal Codice (e non anticipate con l’inserimento nel Dl Ristori ) fanno pensare a un aumento dei carichi di lavoro dei tribunali. E la riforma Rordorf è rimasta inattuata nella parte in cui prevedeva sezioni specializzate presso i tribunali medi, lasciando le procedure di sovraindebitamento agli uffici più piccoli.