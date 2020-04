«Più sostegno alle start up per uscire dalla crisi» Finanziamenti, liquidità, rinvio delle scadenze ed esenzioni - Ruolo chiave dell’innovazione per la svolta di Chiara Bussi

«Mettere le start up europee al centro nei piani di gestione della crisi e dei futuri programmi di rilancio». È la richiesta scritta nero su bianco in una lettera inviata dal network Allied for startups alle istituzioni dei rispettivi Paesi ed europee. «Come per le catastrofi del passato - si legge nel documento a firma del network delle principali associazioni europee di startupper- questa crisi è anche un’opportunità: in primo luogo, è un’occasione per una migliore cooperazione e coordinamento tra le nazioni, ma è anche una possibilità per stimolare l’innovazione». Ed elencano un pacchetto di interventi da attuare «senza oneri burocratici e al più presto».

I finanziamenti

I finanziamenti, prima di tutto. Occorre accelerare quelli pubblici alle startup che stanno sviluppando tecnologie in grado di supportare i test, il trattamento o il monitoraggio dell’epidemia COVID-19. Se possibile utilizzando framework esistenti come Eic Accelerator, il programma di supporto alle start up finanziato dal bilancio Ue. Non solo.

Per riunire le parti interessate e facilitare la raccolta e lo sviluppo delle soluzioni alla crisi una strada da percorrere è anche quella degli hackaton digitali.

Gli startupper europei invitano inoltre a raccogliere e pubblicare in formato open source i dati relativi all’epidemia per istituire una banca dati globale in cui condividere informazioni affidabili e immediate.

Nel breve periodo: dialogo continuo e nodo liquidità

Nel breve periodo serve una task force nazionale e un a mbasciatore delle start up per instaurare un dialogo continuo tra governo, imprese e comunità dell’innovazione. Il newtork chiede anche di istituire uno sportello unico per informare le startup e fornire loro l’accesso a tutti gli strumenti disponibili per affrontare la crisi.