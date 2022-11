Più spese a rate tra i giovani, grazie a tassi bassi e tecnologia

La conferma delle piattaforme

Dalle piattaforme arriva la conferma del coinvolgimento sempre maggiore degli under 35: uno studio condotto da Swg per Clearpay (fuori dall’Europa si chiama Afterpay) a ottobre 2022 e relativo alle spese per il prossimo Black Friday e per Natale ha evidenziato che i Millennials e la Gen Z sono le categorie più vicine al Bnpl; circa un italiano su due sotto i 40 anni (53% per la Gen Z e 54% per i Millennials) si dice interessato a una soluzione che permetta di pagare a rate senza interessi. Anche Klarna, società svedese di retail banking che è arrivata in Italia a fine 2020 e oggi conta 2 milioni di utenti deve una quota importante del proprio business agli under 40: a livello globale il 67% dei clienti dell’azienda appartiene a questa categoria.

I rischi

Entrambe le società, interpellate dal Sole 24 Ore del Lunedì, non hanno rilasciato informazioni relative ai tassi di insolvenza dei giovani clienti, ma il timore di una sovraesposizione delle categorie economicamente più fragili – e magari con meno garanzie creditizie – è un tema di discussione. In una comunicazione dello scorso 28 ottobre relativa proprio ai pagamenti dilazionati la Banca d’Italia ha sottolineato: «La facilità di accesso al servizio, unitamente alla circostanza che il Bpnl è generalmente utilizzato per acquistare beni di consumo a importo contenuto potrebbe incentivare acquisti non del tutto consapevoli e quindi potenzialmente non sostenibili da parte dei consumatori». Secondo un’indagine condotta da Assofin, Sda Bocconi e Crif proprio sul Buy now pay later, il 31,8% degli utenti lo utilizza per fare acquisti entro i 300 euro, il 44,3% non ne percepisce l’utilizzo come una possibile minaccia al proprio equilibrio economico-patrimoniale e, soprattutto, il 79% non lo considera un finanziamento.

«Non parlerei però di pericolo di sovraindebitamento – spiega Capecchi riferendosi non solo ai Bnpl, ma all’intero settore dei finanziamenti finalizzati e personali – perché la sostenibilità degli impegni finanziari da parte delle famiglie rimane elevata». Il tasso di default a 90 giorni che è progressivamente sceso rispetto all’1,8% del 2016 per assestarsi all’1,1% nell'ultima rilevazione del 2022.

Capecchi di Crif sottolinea come tra le insidie del Bnpl ci sia «l’assenza di regolamentazione», come segnalato dalla già citata comunicazione della Banca d’Italia. L’aggiornamento - atteso a breve - della direttiva europea che disciplina il credito al consumo (Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008) potrebbe intervenire proprio su questo fronte.